Loạt xe máy điện tại Việt Nam được trang bị số lùi như ô tô

Bên cạnh các tiện ích như kết nối smartphone, cập nhật phần mềm OTA hay mở khóa NFC, tính năng số lùi cũng dần xuất hiện trên nhiều dòng xe, giúp người dùng dễ dàng xoay trở trong không gian hẹp.

Dưới đây là những mẫu xe máy điện tại Việt Nam được trang bị tính năng này.

Honda CUV e: và UC3

Hai mẫu xe máy điện cao cấp của Honda đều được tích hợp tính năng hỗ trợ lùi (Reverse Assist), giúp người lái thuận tiện hơn khi đưa xe ra vào bãi đỗ hoặc di chuyển ở nơi chật hẹp.

Để kích hoạt, người dùng nhấn giữ nút Start trên cụm điều khiển bên phải, đồng thời giữ nút mũi tên xuống ở tay lái bên trái. Xe sẽ di chuyển lùi khi các nút được giữ. Khi đến vị trí mong muốn, người lái chỉ cần nhả nút để xe dừng lại.

Các mẫu xe máy điện VinFast

VinFast trang bị chế độ lùi (Reverse Mode) trên một số mẫu xe mới như Evo Grand Premia, Evo Grand Limited và Feliz 2027. Tính năng này hỗ trợ người dùng xoay trở thuận tiện hơn, đặc biệt khi đỗ xe trong không gian hạn chế.

Để sử dụng, người lái nhấn giữ nút R hoặc nút B/P trên cụm điều khiển, tùy mẫu xe, đến khi màn hình hiển thị ký hiệu R. Sau đó, vặn nhẹ tay ga để xe lùi. Khi đến vị trí cần thiết, nhả tay ga và nút điều khiển để dừng xe.

Selex Camel 1 và Camel 2

Hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải và giao hàng, các mẫu xe máy điện Selex Camel 1 và Camel 2 được trang bị số lùi nhằm hỗ trợ quá trình vận hành, nhất là khi chở người hoặc hàng hóa nặng.

Để kích hoạt, người lái nhấn nút đỏ ở bên trái đầu xe, sau đó nhấn giữ nút MODE bên phải. Khi màn hình hiển thị giá trị quãng đường âm, người dùng có thể vặn ga để lùi xe. Để dừng, nhả tay ga; muốn thoát chế độ lùi, nhấn nút đỏ thêm một lần.

Các mẫu xe máy điện Dat Bike

Dat Bike cũng trang bị chế độ lùi (Reverse Mode) trên dòng Quantum, gồm các phiên bản S1, S2, S3, và mẫu Era. Tính năng này giúp xe dễ xoay trở hơn khi đỗ hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Để kích hoạt, khi xe ở chế độ P (Parking), người lái bóp giữ một trong hai tay phanh, đồng thời nhấn nhanh nút đa chức năng hai lần. Để thoát chế độ lùi, nhả hoàn toàn tay ga rồi nhấn nút đa chức năng.

Nhìn chung, số lùi là tiện ích thiết thực trên xe máy điện, giúp giảm sức lực khi dắt và xoay trở xe, đặc biệt trong bãi đỗ chật hẹp hoặc khi xe chở tải nặng. Tuy nhiên, thao tác kích hoạt và sử dụng có thể khác nhau tùy mẫu xe, vì vậy người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất và quan sát kỹ xung quanh trước khi lùi để đảm bảo an toàn.