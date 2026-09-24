Loạt xe máy điện 'ngon' tầm giá 30 triệu đồng

Dat Bike Era

Trong tầm giá 30 triệu đồng, Dat Bike Era hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày với thiết kế thể thao cùng nhiều trang bị tiện dụng. Xe có cốp chứa đồ dung tích 50 lít, hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB trên phiên bản E1.

Dat Bike Era sử dụng động cơ side motor công suất 5.000 W, tốc độ tối đa 82 km/h. Xe có hai chế độ lái và hỗ trợ tính năng Reverse Mode, giúp người dùng thuận tiện hơn khi dắt xe, ra vào bãi đỗ hoặc chuyển hướng.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 4,3 kWh, cho quãng đường vận hành tối đa 200 km mỗi lần sạc theo thông số công bố. Era hỗ trợ hai chế độ sạc, trong đó chế độ Fast mất khoảng 2 giờ 15 phút để sạc đầy, còn chế độ Standard cần khoảng 3 giờ 30 phút. Riêng phiên bản E1 có thêm chế độ sạc siêu nhanh Boost, với 15 phút sạc có thể bổ sung năng lượng cho quãng đường khoảng 30 km.

Bộ sạc được tích hợp trên xe. Ngoài ra, Era còn có Cruise Control, hệ thống phanh CBS, cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng các tính năng Autolock, Antitheft và Call My Bike.

Dat Bike Era được phân phối với hai phiên bản. Bản E1 có giá 33,9 triệu đồng, trong khi bản E2 có giá 29,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và bộ sạc.

Yadea Osta

Yadea Osta có thiết kế theo hướng thanh lịch, đi kèm nhiều lựa chọn màu sắc. Xe được trang bị hốc chứa đồ phía trước và cốp dưới yên, đáp ứng nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Osta được phân phối với hai phiên bản H và P. Bản Osta H sử dụng động cơ công suất danh định 1.500 W, công suất tối đa 2.750 W, tốc độ tối đa 49 km/h và bộ pin LFP 72V30Ah. Theo thông số công bố, xe có thể di chuyển tối đa 120 km mỗi lần sạc.

Trong khi đó, Osta P có cùng mức công suất nhưng tốc độ tối đa đạt 63 km/h nhờ sử dụng bộ pin LFP 72V45Ah. Quãng đường di chuyển tối đa của phiên bản này đạt 180 km mỗi lần sạc. Cả hai phiên bản đều có khả năng leo dốc tối đa 15 độ.

Về trang bị, Osta có HDC hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi xuống dốc, Hill Hold hỗ trợ giữ xe trên dốc và TCS giúp hạn chế trượt bánh trên bề mặt đường trơn. Xe còn được trang bị màn hình TFT HD, kết nối smartphone, loa Bluetooth, định vị, cổng USB, phanh đĩa trước và sau, giảm xóc thủy lực cùng lốp không săm.

Yadea Osta H có giá từ 27,49 triệu đồng, trong khi Osta P có giá 31,99 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm pin và bộ sạc.

VinFast Kyo

Với những người quan tâm tới khả năng đổi pin, VinFast Kyo là một lựa chọn khác trong nhóm xe máy điện quanh mức giá 30 triệu đồng. Mẫu xe có thiết kế trẻ trung, kích thước tương đối gọn gàng, cùng cốp chứa đồ 21 lít và hốc chứa đồ phía trước.

VinFast Kyo sử dụng động cơ điện In-hub đặt trực tiếp tại bánh sau, công suất danh định 1.800 W và công suất tối đa 3.000 W. Xe có tốc độ tối đa 64 km/h, thời gian tăng tốc 0-50 km/h khoảng 16 giây theo thông số công bố và hai chế độ lái ECO, SPORT.

Xe sử dụng hai pin LFP, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh. Khi sử dụng đầy đủ hai pin, quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 160 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Một điểm đáng chú ý của Kyo là người dùng có thể đổi pin tại các trạm thay pin thay vì phải chờ sạc. Hình thức này có thể phù hợp với những người thường xuyên di chuyển trong đô thị và cần rút ngắn thời gian dừng xe.

Kyo được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, vành 14 inch, giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo đôi. Các tiện ích công nghệ gồm màn hình TFT, kết nối Bluetooth, định vị, tìm xe, chìa khóa thông minh và cổng sạc USB.

VinFast Kyo có giá 30 triệu đồng ở phiên bản chưa bao gồm pin. Nếu mua kèm pin, giá xe là 35,3 triệu đồng.

Nhìn chung, trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng, hiện người dùng đã có khá đa dạng sự lựa chọn cho nhu cầu vận hành an toàn hàng ngày.