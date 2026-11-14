Loạt xe máy điện có thể đi gần 300 km mỗi lần sạc tại Việt Nam

Cùng với việc tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, xe máy điện ngày càng được cải tiến về dung lượng và hiệu suất pin. Bên cạnh các dòng xe hỗ trợ đổi pin tại trạm, những mẫu xe sở hữu bộ pin dung lượng lớn, cho phạm vi hoạt động ấn tượng sau mỗi lần sạc, cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Dưới đây là một số mẫu xe máy điện tại Việt Nam có khả năng di chuyển lên tới gần 300 km/lần sạc.

Dat Bike Quantum S1 – đi tối đa 285 km/lần sạc

Dat Bike Quantum S1 là một trong những mẫu xe máy điện có phạm vi hoạt động lớn tại Việt Nam. Xe sử dụng pin lithium dung lượng 6,4 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 285 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Với bộ sạc công suất 1.800 W đi kèm, thời gian sạc đầy pin khoảng 4 giờ. Xe còn tích hợp hệ thống phanh tái sinh năng lượng nhằm tối ưu khả năng sử dụng pin.

Quantum S1 sử dụng động cơ BLDC Mild-Drive Motor đặt giữa, công suất định danh 3.000 W và tối đa 7.000 W. Xe có thể đạt tốc độ 100 km/h, tăng tốc từ 0-50 km/h trong 2,69 giây.

Các trang bị đáng chú ý gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Assist, ga tự động Cruise Control, số lùi, màn hình kỹ thuật số kết nối smartphone và mở khóa bằng RFID hoặc NFC.

Dat Bike Quantum S2 – đi tối đa 285 km/lần sạc

Dat Bike Quantum S2 cũng được trang bị pin lithium dung lượng 6,4 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 285 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Khác với phiên bản S1, Quantum S2 đi kèm bộ sạc công suất 900 W, cần khoảng 7 giờ để sạc đầy pin. Người dùng có thể mua thêm bộ sạc nhanh 1.800 W để rút ngắn thời gian sạc xuống còn khoảng 4 giờ.

Xe sử dụng động cơ đặt giữa, công suất định danh 3.000 W và tối đa 6.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 90 km/h. Hai chế độ lái D và S đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau. Ngoài ra, xe còn có số lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động và hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh.

Một số trang bị khác gồm màn hình kỹ thuật số kết nối smartphone, cập nhật phần mềm OTA và cốp chứa đồ dung tích 41 lít.

Yadea Voltguard U80 – đi tối đa 280 km/lần sạc

Yadea Voltguard U80 hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển thường xuyên với quãng đường dài. Xe sử dụng pin lithium 72V50Ah, cho phạm vi hoạt động khoảng 201 km sau mỗi lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ 72V30Ah, quãng đường di chuyển có thể tăng lên 280 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Mẫu xe này được trang bị động cơ TTFAR công suất định danh 1.500 W, công suất tối đa 2.800 W và tốc độ tối đa 64 km/h.

Về công nghệ, Voltguard U80 hỗ trợ mở khóa bằng ứng dụng điện thoại, Bluetooth, remote hoặc núm xoay. Ứng dụng YADEA APP cho phép theo dõi tình trạng pin, quãng đường và điều khiển xe từ xa. Hệ thống GPS, hàng rào điện tử và cảnh báo chuyển động bất thường cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng chống trộm.

Các trang bị khác gồm màn hình LCD 8,4 inch, phanh đĩa trước và sau, cốp 15 lít cùng hệ thống chống nước cho 5 bộ phận cốt lõi.

VinFast Feliz 2027 – đi tối đa 262 km/lần sạc

VinFast Feliz 2027 có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 262 km sau mỗi lần sạc khi sử dụng hai pin, theo điều kiện kiểm thử tiêu chuẩn của VinFast.

Xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h, sử dụng động cơ có công suất tối đa 2.800 W và hai chế độ lái Eco, Sport. Một số trang bị đáng chú ý gồm tiêu chuẩn chống nước IP67, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và số lùi.

Với cốp chứa đồ dung tích 34 lít, Feliz 2027 hướng đến nhu cầu di chuyển và sử dụng hằng ngày trong đô thị. Mẫu xe có giá niêm yết 26,9 triệu đồng.

VinFast Evo Grand – đi tối đa 262 km/lần sạc

VinFast Evo Grand là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe máy điện phổ thông nhờ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động bằng pin phụ.

Xe được trang bị sẵn một pin dung lượng 2,4 kWh, cho quãng đường khoảng 134 km sau mỗi lần sạc. Khi lắp thêm pin thứ hai, phạm vi hoạt động có thể tăng lên tối đa 262 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Evo Grand sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 2.250 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Xe có thiết kế thể thao, cốp chứa đồ dung tích 35 lít khi chưa lắp pin phụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong đô thị.