Loạt xe GAZ sản xuất tại Việt Nam lần đầu tham dự triển lãm ô tô Campuchia

Đại diện thương hiệu ô tô Nga cho biết đã có hơn 10.000 lượt khách tham quan tìm đến gian hàng trưng bày các mẫu xe do GAZ Việt Nam sản xuất, lắp ráp trong nước trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Ô tô, Phụ tùng và Dịch vụ Hậu mãi (CAM AUTO 2026) diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia.

Gian hàng GAZ Việt Nam tại CAM AUTO 2026 với các dòng xe thương mại và xe chuyên dụng được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Hương Nguyễn

Tại triển lãm, GAZ Việt Nam giới các mẫu xe buýt cỡ nhỏ GAZelle, xe tải chở hàng và xe cứu thương chuyên dụng Sobol NN Ambulance. Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách tham quan cũng thể trực tiếp lái thử ở khu vực ngoài trời để tự kiểm chứng chất lượng và tính năng của mỗi mẫu xe.

Trong đó, GAZelle City là mẫu xe buýt cỡ nhỏ cấu hình 26 chỗ ngồi được thiết kế hiện đại, tối ưu cho hạ tầng giao thông đô thị. Điểm nhấn của dòng xe này nằm ở khoang hành khách cao rộng, thoáng đãng cùng diện tích kính lớn. Xe trang bị ghế ngồi chất lượng cao chống hư hại kèm đệm mềm có thể tháo rời. Cửa xe mở rộng giúp tối ưu thời gian đón trả khách, từ đó nâng cao hiệu suất khai thác trên mỗi tuyến đường.

Mẫu xe buýt cỡ nhỏ GAZelle City - Ảnh: Hương Nguyễn

Khoang lái được thiết kế công thái học, tách biệt khoang hành khách bằng vách ngăn, cho phép tài xế quan sát toàn diện khu vực cửa lên xuống. GAZelle CITY sở hữu hệ thống treo khí nén tùy chỉnh ở trục sau. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh mang lại khả năng hãm phanh an toàn, hiệu quả. Khung vỏ xe kết cấu từ thép ống phủ sơn tĩnh điện kết hợp các tấm vật liệu tổng hợp, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn và chịu lực vượt trội.

GAZelle Citiline có kích thước nhỏ hơn với cấu hình 20 chỗ ngồi. Mẫu xe sử dụng kết cấu khung gầm rời. Khoang hành khách cao 190 cm giúp phần lớn hành khách có thể dễ dàng đứng thẳng người. Đây được xem là dòng xe có chi phí vận hành thấp, phù hợp với hoạt động vận chuyển hành khách đô thị hoặc tuyến liên tỉnh.

Mẫu xe GAZelle Citiline 20 chỗ ngồi - Ảnh: Hương Nguyễn

Mẫu minibus GAZelle NN 16 chỗ đại diện cho thế hệ xe thương mại mới. Xe trang bị động cơ dầu diesel đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cùng hộp số sàn 6 cấp, công suất cực đại 150 mã lực tiết kiệm nhiên liệu. Các trang bị an toàn trên xe có hệ thống cân bằng điện tử ESC, phanh ABS, ASR, EBD, BAS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA.

Khoang hành khách của mẫu xe Mẫu minibus GAZelle NN 16 chỗ - Ảnh: Hương Nguyễn

GAZelle NN sử dụng hệ thống treo độc lập phía trước dạng lò xo có thanh cân bằng cùng phanh đĩa cả 4 bánh. Khoang cabin thiết kế trần cao, ghế lái giảm chấn thủy lực chỉnh điện 18 hướng. Mẫu xe trang bị màn hình giải trí 9 inch cùng hệ thống điều hòa hiện đại.

Xe tải cabin đôi GAZelle Double Cab 6 chỗ được đánh giá là mẫu xe phù hợp với các đội nhóm sửa chữa, doanh nghiệp dịch vụ và các hoạt động cần vận chuyển nhân sự cùng thiết bị. Khoang lái công thái học bố trí nhiều hộc chứa đồ tiện lợi, ghế ngồi hỗ trợ chỉnh 5 hướng cùng vô-lăng điều chỉnh linh hoạt.

Mẫu xe tải cabin đôi GAZelle Double Cab 6 chỗ - Ảnh: Hương Nguyễn

Cabin xe sử dụng nhiều chi tiết làm từ thép mạ kẽm và nhựa cao cấp chống ăn mòn và bảo hành chống gỉ 8 năm. Xe trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS tiêu chuẩn.

Cuối cùng là mẫu xe cứu thương Sobol NN Ambulance trang bị động cơ dầu tiết kiệm nhiên liệu, đạt chuẩn khí thải Euro 5, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Mẫu xe cứu thương Sobol NN Ambulance - Ảnh: Hương Nguyễn

Khoang chuyên dụng bố trí nhiều ngăn chứa trang thiết bị y tế, cáng cứu thương, ghế ngồi thoải mái cho y bác sĩ, cùng cổng nguồn điện ngoài, hệ thống tín hiệu ưu tiên và đầy đủ tiện ích chuẩn mực cho dòng xe cấp cứu.

Các mẫu xe được giới thiệu tại triển lãm được sản xuất tại nhà máy lắp ráp GAZ Việt Nam tại Đà Nẵng. Tại triển lãm CAM AUTO 2026, GAZ Việt Nam hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng Campuchia, đồng thời có kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý phục vụ hoạt động bán hàng và bảo dưỡng xe.