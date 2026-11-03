Loạt xe đời cũ đang giảm giá sâu vài trăm triệu đồng

Tung ưu đãi cho xe đời cũ là động thái thường gặp của các hãng tại Việt Nam. Trong tháng 11, nhiều hãng xe đang triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá với giá trị lên đến vài trăm triệu đồng dành cho loạt xe đời cũ, xe thuộc phiên bản trước nâng cấp.

Subaru Crosstrek giảm hơn 300 triệu

Hãng xe Subaru của Nhật Bản thường xuyên tung ra ưu đãi giá trị lớn dành cho loạt xe đời cũ. Sau khi "dọn kho" xong số xe Subaru Forester nhập Thái, đến lượt Subaru Crosstrek đời 2024-2025 xuất hiện trong chương trình khuyến mại giá trị cao mà hãng triển khai.

Lúc này, mức giảm 289-329 triệu đồng đang được Subaru áp dụng cho 2 phiên bản Crosstrek đời 2024. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight thuần xăng từ giá 1,098 tỷ đồng nay còn 809 triệu đồng, trong khi phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid nhận ưu đãi cao nhất 329 triệu đồng, giúp giá bán từ 1,268 tỷ giảm xuống còn 939 triệu đồng.

Subaru Crosstrek đời cũ được giảm giá vài trăm triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Các mẫu Subaru Crosstrek đời 2025 cũng được hãng triển khai ưu đãi nhưng với giá trị khuyến mại thấp hơn. Khách mua 2 phiên bản Crosstrek đời 2025 nhận khuyến mại 209-269 triệu đồng, giúp giá bán thực tế hiện ở mức 889-999 triệu đồng.

Khách Việt mua một mẫu xe khác của Subaru là Outback 2.5 i-T EyeSight đời 2025 cũng được hưởng ưu đãi lãi suất 0% cố định cho năm đầu tiên, kèm quà tặng ưu đãi khác. Mẫu SUV nhập khẩu Nhật Bản này hiện có giá 1,769 tỷ đồng.

Subaru nằm trong số các hãng xe không chia sẻ số liệu bán hàng định kỳ tại thị trường Việt Nam.

Jimny, Fronx, XL7 cũ đồng loạt giảm trước bạ

Gần đây, Suzuki XL7 được giới thiệu bản nâng cấp tại Việt Nam. So với bản cũ, mẫu MPV cỡ nhỏ nhập khẩu Indonesia nâng cấp nhẹ ở nội thất, thay đổi ngoại hình và duy trì hệ truyền động MHEV duy nhất trong phân khúc.

Trong chương trình khuyến mại của Suzuki Việt Nam, các xe XL7 bản cũ nhận hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe 6,5 năm, tổng giá trị quy đổi 90 triệu đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng một đại lý Suzuki khu vực miền nam cho biết ưu đãi thực tế của XL7 bản cũ ngoài đại lý hiện ở mức 95 triệu đồng. Nhờ đó, bản cũ của Suzuki XL7 hiện có giá thực tế khoảng 505 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid đời cũ giảm giá gần cả trăm triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong danh sách ưu đãi của Suzuki tại Việt Nam, Jimny là cái tên nhận giá trị khuyến mại cao nhất. Ưu đãi bao gồm 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe có giá trị quy đổi khoảng 120 triệu đồng, chỉ áp dụng cho Suzuki Jimny sản xuất trong năm 2024.

Với trường hợp Suzuki Fronx, GLX và GLX Plus là những phiên bản còn sót lại các xe sản xuất trong năm 2025. Cả hai đều nhận hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng xe, giá trị quy đổi 80-90 triệu đồng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 9, Suzuki XL7 Hybrid đang là mẫu ôtô du lịch bán chạy nhất Việt Nam với 1.321 xe đến tay khách hàng. Doanh số Suzuki Fronx và Suzuki Jimny trong cùng kỳ lần lượt đạt 873 xe và 271 xe.

BYD tiếp tục khuyến mại xe đời cũ

Nằm trong chương trình khuyến mại đang được BYD triển khai xuyên suốt 4 tháng cuối năm, nhiều mẫu xe đời cũ từ sedan cho đến SUV, hybrid đến thuần điện đang được ưu đãi với giá trị khuyến mại lớn.

Giá trị khuyến mại cao nhất 96,1 triệu đồng thuộc về BYD Seal 5 Premium mang số VIN 2025. Các ưu đãi bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng bộ sạc cầm tay và thiết bị V2L, cùng với khuyến mại tiền mặt 15 triệu đồng.

Các xe Seal 5 mang số VIN 2026 cũng được ưu đãi, nhưng tổng giá trị khuyến mại chỉ ở mức 46,3 triệu đồng.

BYD Seal 5 đời cũ nhận tổng ưu đãi gần cả trăm triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Sedan điện BYD Han phiên bản Performance-AWD đời 2025 nhận chương trình khuyến mại gồm ưu đãi tiền mặt 20 triệu đồng, ứng dụng BYD App, bảo hiểm vật chất, thảm sàn, bộ sạc treo tường, sạc cầm tay. Hãng xe Trung Quốc cho biết tổng giá trị ưu đãi quy đổi ở mức hơn 85,5 triệu đồng.

BYD Sealion 8 cũng nhận các chương trình khuyến mại tương tự trong đợt ưu đãi mà hãng đang triển khai. Tổng giá trị khuyến mại quy đổi dành cho mẫu SUV thuần điện cỡ D này đang ở mức xấp xỉ 88,7 triệu đồng.