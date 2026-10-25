Loạt xe buýt điện đầu tiên mở hướng giao thông xanh ở Thái Nguyên

Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hướng tới mô hình phát triển kinh tế ít carbon và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Đối với lĩnh vực giao thông, phát triển vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch là một giải pháp nhằm giảm tác động đến môi trường.

Tại Thái Nguyên, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 xác định nhiệm vụ xanh hóa các ngành kinh tế, thúc đẩy lối sống bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lô15 xe buýt điện đã "cập bến" ở Thái Nguyên

Theo kế hoạch, ngày 30.10, tuyến xe buýt điện số 01 (lộ trình Tân Long - Đa Phúc) dự kiến khai trương với 15 phương tiện do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư, khai thác.

Tuyến dài khoảng 42km với sức chứa 40 chỗ mỗi xe, tần suất dự kiến từ 15 - 30 phút/chuyến.

Thông tin từ đơn vị tổ chức, xe sử dụng động cơ thuần điện, không phát thải khí xả trực tiếp trong quá trình vận hành, giảm tiếng ồn so với phương tiện chạy diesel.

Xe dự kiến được trang bị hệ thống bán vé tự động, ứng dụng tìm xe, Wi-Fi và loa thông báo điểm dừng.

Khu vực bên trong xe buýt

Tuyến buýt được định hướng kết nối các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế và khu công nghiệp, phục vụ học sinh, sinh viên, công nhân cùng người dân có nhu cầu đi lại.

Ngày 25.10, trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết, doanh nghiệp định hướng lấy tuyến số 01 làm cơ sở đánh giá mô hình vận hành, nghiên cứu mở rộng xe buýt điện sang các tuyến nội tỉnh và tuyến kết nối khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp định hướng phát triển hạ tầng trạm sạc và ứng dụng công nghệ quản lý thông minh, từ đó từng bước hoàn thiện điều kiện vận hành xe buýt điện và mở rộng mạng lưới giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Loạt xe buýt điện đầu tiên của Thái Nguyên kỳ vọng góp phần giảm khí thải, tạo việc làm cho người lao động

Việc phát triển mạng lưới xe buýt điện cũng mở ra nhu cầu nhân lực trong các khâu lái xe, điều hành, bảo dưỡng phương tiện và phục vụ hành khách, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.

Đặc biệt, xe buýt điện không phát thải khí xả trực tiếp tại nơi vận hành, đồng thời giảm tiếng ồn và tạo môi trường di chuyển dễ chịu hơn cho hành khách, thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện công cộng thân thiện với môi trường.

Lễ khai trương dự kiến diễn ra trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Festival Trà Quốc tế, Thái Nguyên 2026 và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.