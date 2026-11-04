Loạt xe bán tải cũ Ford Ranger, Nissan, Isuzu được thanh lý giá rẻ từ 98 triệu

Xe bán tải cũ là lựa chọn của nhiều khách hàng có nhu cầu vừa chở người, vừa vận chuyển hàng hóa. Những mẫu xe như Ford Ranger, Nissan Navara, Isuzu D-Max có ưu điểm về khung gầm, sức kéo và khả năng di chuyển trên nhiều địa hình. Tuy nhiên, giá xe phụ thuộc khá nhiều vào đời sản xuất, phiên bản, số km đã đi và tình trạng sử dụng.

Bên cạnh nguồn xe từ cá nhân, showroom, thị trường còn có các phương tiện được ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thanh lý. Một số xe có giá khởi điểm thấp hơn giá rao bán phổ biến trên thị trường, nhưng người mua cần tính thêm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và sang tên.

Xe bán tải Ford Ranger 11 năm tuổi giá chưa đến 400 triệu

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Nguyên đưa ra đấu giá một chiếc xe bán tải cũ Ford Ranger mang biển kiểm soát 20C-080.44, sản xuất năm 2015, màu trắng, 5 chỗ ngồi. Xe có giá khởi điểm 390 triệu đồng.

Ranger đời 2015 có các tùy chọn động cơ diesel 2.2L và 3.2L, công suất tương ứng khoảng 148-200 mã lực, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động tùy phiên bản. Mẫu xe này có ưu điểm về sức kéo, khung gầm chắc chắn và khả năng chuyên chở. Tuy nhiên, do đã hơn 10 năm tuổi, người mua cần kiểm tra kỹ động cơ, hộp số và hệ thống truyền động.

Thiết kế xe Ford Ranger đời 2015.

Trên thị trường xe cũ, Ford Ranger đời 2015 được rao bán khoảng 350-500 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng. Như vậy, giá khởi điểm 390 triệu đồng của chiếc xe do BIDV thanh lý chưa thực sự thấp so với mặt bằng chung. Đáng chú ý, thông báo chưa nêu rõ phiên bản và số km đã vận hành nên chưa thể xác định chính xác giá trị phương tiện.

Xe bán tải Isuzu 18 tuổi giá chưa đến 100 triệu đồng

Có giá khởi điểm thấp nhất trong danh sách là chiếc Isuzu pickup cabin kép do Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng An Giang thanh lý. Xe mang biển kiểm soát 68C-0945, sản xuất năm 2008 tại Việt Nam, sử dụng động cơ diesel, hộp số sàn, có 5 chỗ ngồi. Phương tiện đã qua sử dụng, niên hạn sử dụng đến năm 2033.

Giá khởi điểm của chiếc xe là 98,183 triệu đồng. Trong khi đó, xe bán tải cũ Isuzu D-Max cùng đời trên thị trường xe cũ có xe được rao bán khoảng 185 triệu đồng. Mức khởi điểm nói trên thấp hơn khoảng 87 triệu đồng, tương đương gần 47%.

Isuzu D-Max sản xuất năm 2008 tại Việt Nam

Ưu điểm của D-Max là kết cấu đơn giản, động cơ diesel có sức kéo tốt, phù hợp với nhu cầu chở hàng. Tuy nhiên, xe đã có tuổi đời gần 20 năm, trang bị tiện nghi và an toàn hạn chế. Tình trạng động cơ, khung gầm và hệ thống truyền động cần được kiểm tra kỹ để tránh phát sinh chi phí sửa chữa lớn.

Xe bán tải Nissan Navara giá chỉ 210 triệu đồng

Một chiếc Nissan Navara khác được Công ty Cổ phần Jupiter AMC (Hà Nội) đưa ra thanh lý với giá khởi điểm 210 triệu đồng. Xe màu trắng, mang biển kiểm soát 98C-174.61, số máy YD25703816T.

Thông báo chưa nêu năm sản xuất, phiên bản và tình trạng kỹ thuật của xe. Mã động cơ YD25 cho thấy phương tiện thuộc nhóm Navara sử dụng máy dầu 2.5L. Tùy phiên bản, xe có công suất và mô-men xoắn khác nhau, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động.

Navara có ưu điểm về sức kéo, không gian cabin và khả năng vận hành đường trường. Tuy nhiên, một số phiên bản đời cũ sử dụng hệ thống treo sau dạng nhíp lá nên độ êm ái khi đi không tải chưa cao. Do chưa xác định được đời xe, chưa thể so sánh chính xác giá khởi điểm 210 triệu đồng với mặt bằng thị trường.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Bảo Việt cũng thanh lý một chiếc xe bán tải cũ Nissan Navara VL 2.3L Turbo sản xuất năm 2022, màu trắng, biển kiểm soát 24C-140.14, với giá khởi điểm 438,4 triệu đồng.

Đây là phiên bản sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.3L, công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động hai cầu. Xe có ưu điểm về sức kéo, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành. Hệ thống treo sau đa liên kết cũng giúp cải thiện độ êm ái so với kiểu treo nhíp lá truyền thống.

Trên thị trường xe bán tải cũ, Nissan Navara đời 2022 có những xe được rao bán khoảng 590 triệu đồng. Như vậy, mức khởi điểm 438,4 triệu đồng thấp hơn khoảng 151,6 triệu đồng, tương đương gần 26%. Đây là một trong những phương tiện có mức chênh lệch đáng chú ý nhất trong danh sách.