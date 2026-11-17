Theo nhà nghiên cứu bảo mật Scott Helme, mã độc đã xuất hiện trên website của 178 tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tin tặc lợi dụng Optimizely, một công cụ được các doanh nghiệp sử dụng để thử nghiệm và cải thiện hoạt động của website, để đưa mã độc đến thiết bị của người truy cập.

Sau khi được đưa vào website, mã độc có thể âm thầm thực hiện nhiều hành vi mà người dùng không nhận biết.

Cụ thể, nếu người dùng thực hiện giao dịch bằng tiền điện tử, mã độc có thể tự động thay địa chỉ ví của người nhận bằng địa chỉ ví do tin tặc kiểm soát. Điều này khiến tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của kẻ tấn công.

Mã độc xâm nhập 178 tổ chức, tìm cách đánh cắp tiền điện tử, thông tin thẻ ngân hàng và dữ liệu iPhone. Ảnh minh họa: Pexels

Mã độc cũng có thể ghi lại thông tin thẻ tín dụng khi người dùng nhập dữ liệu thanh toán, thu thập cookie (các tệp nhỏ lưu thông tin về hoạt động đăng nhập và truy cập website) và chụp lại màn hình thiết bị.

Đáng chú ý, một số đoạn mã còn tìm cách khai thác lỗ hổng bảo mật trên iPhone để đưa phần mềm độc hại vào thiết bị.

Công ty an ninh mạng Hudson Rock cho biết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các website bị ảnh hưởng thực sự phát tán mã độc đến người truy cập.

Tuy nhiên, chưa thể xác minh được liệu tin tặc có đánh cắp thành công dữ liệu trong từng trường hợp hay không, cũng như chưa có thông tin cụ thể về tổng thiệt hại.

Trước sự việc, Salesforce cho biết đang điều tra những thay đổi bất thường đối với các đoạn mã Optimizely trên website của mình. Công ty đã tạm thời vô hiệu hóa những đoạn mã này để phòng ngừa rủi ro.

Equifax cũng tiến hành kiểm tra, ngừng sử dụng Optimizely và cho biết chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy hệ thống của công ty bị xâm nhập.

Trong khi đó, IKEA đang đánh giá liệu sự cố có ảnh hưởng đến các dịch vụ trực tuyến và khách hàng hay không.

Optimizely, Apple, Zoom, HSBC và CNN chưa có phản hồi về vụ việc.