[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ 2: Giám sát toàn diện, phát hiện từ sớm, chỉ đạo từ xa

Bám sát nguyên tắc “Thực chất - Đo đếm được - Kiểm soát được - Đánh giá được”, loạt phóng sự đi vào những cách làm cụ thể tại cơ sở: từ siết chặt kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ để theo dõi từng hồ sơ; quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu; đến kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, loạt bài làm rõ cách Nghị quyết 05 từng bước được cụ thể hóa thành công việc, tiến độ và những kết quả có thể kiểm chứng, hướng tới đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời số hóa.

Tiếp nối câu chuyện về kỷ luật, kỷ cương trong từng hồ sơ, Kỳ 2: “Giám sát toàn diện, phát hiện từ sớm, chỉ đạo từ xa” mở rộng góc nhìn ra toàn bộ quá trình điều hành. Qua Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), tiến độ xử lý công việc, những chỉ số bất thường và nguy cơ chậm trễ được hiển thị bằng dữ liệu để người đứng đầu có thể theo dõi, kiểm soát và chỉ đạo xử lý kịp thời. Từ IOC đến nền tảng Innovation Hub, phóng sự kỳ 2 cho thấy cách Đồng Nai từng bước cụ thể hóa yêu cầu “Thực chất - Đo đếm được - Kiểm soát được - Đánh giá được”: biến tiến độ thành con số, kết quả thành sản phẩm có thể kiểm chứng, đồng thời kết nối các nguồn lực để giải quyết những bài toán phát sinh từ thực tiễn.