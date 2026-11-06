Loạt vi phạm trong lĩnh vực công nghệ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mới ký Nghị định số 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Đồng thời, cũng xác định đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 100.000.000 đồng và đối với tổ chức là 200.000.000 đồng.

Trong đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trong công nghiệp công nghệ số bị phạt tới 140 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm quy định về những việc bị cấm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, mức phạt 90-140 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức có hành vi cản trở trái pháp luật hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp.

Các hành vi bị xử phạt gồm cố ý cản trở trái pháp luật hoạt động nghiên cứu, phát triển, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, kiểm thử và sản xuất sản phẩm phần cứng.

Tương tự, hành vi cố ý cản trở hoạt động nghiên cứu, phát triển, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung số cũng thuộc diện bị xử phạt.

Ngoài ra, tổ chức cố ý cản trở trái pháp luật các hoạt động tư vấn, thiết kế, cài đặt, tích hợp, quản lý, vận hành, đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, phân phối sản phẩm công nghệ số cũng có thể bị xử phạt.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi cố ý hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi bị cấm thông qua việc cung cấp, chuyển giao, phân phối, cho thuê hoặc cho phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Dùng sản phẩm công nghệ số thực hiện hành vi bị cấm bị phạt tới 200 triệu đồng

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số và không thuộc trường hợp xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác.

Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để thực hiện hành vi xâm phạm đến: Lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc lợi ích công cộng; quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đạo đức xã hội, sức khỏe, tính mạng của con người.

Gian dối hồ sơ hưởng ưu đãi dự án công nghệ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Đối với vi phạm quy định về hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số bị phạt tới 200.000.000 đồng.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc có hành vi gian dối trong hồ sơ để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

Quy định này áp dụng đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm có quy mô đầu tư lớn và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có quy mô đầu tư lớn theo quy định của pháp luật. Mức phạt trên áp dụng đối với trường hợp vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 90-140 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc gian dối trong hồ sơ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Mức phạt này áp dụng đối với trường hợp vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhằm hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của pháp luật hoặc nhận hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ ngân sách địa phương, Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.

Mức phạt tiền quy định ở trên là mức phạt tiền đối với tổ chức; mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2026.