Loạt vấn đề 'nóng' của ngành giáo dục sắp được Bộ trưởng giải trình

Sáng 20.9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về một số vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được cử tri, nhân dân quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình nhiều vấn đề được quan tâm vào sáng 20.9. Ảnh: giaoducthoidai.vn

Theo kế hoạch, nội dung phiên giải trình tập trung vào việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Một trong những nhóm nội dung trọng tâm là việc triển khai các chủ trương, chính sách mới được quy định tại Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Bộ trưởng cũng sẽ giải trình việc triển khai Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 249/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Bên cạnh các chính sách mới, vấn đề đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng được đưa ra tại phiên giải trình.

Nội dung tập trung vào thực trạng đội ngũ; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Chính sách thu hút nhà giáo đến công tác tại vùng khó khăn cũng là một nội dung được quan tâm.

Đối với học sinh và người học, phiên giải trình sẽ đề cập đến việc triển khai mô hình trường trung học nghề và chính sách phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Các chính sách hỗ trợ người học và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng nằm trong nội dung được Bộ trưởng giải trình.

Đáng chú ý, một số vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn trong thực tế giáo dục cũng sẽ được đề cập, như kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện và công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Phiên giải trình nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phân tích nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, bất cập; làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các luật, nghị quyết của Quốc hội được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong thời gian tới.