Một sự cố hy hữu tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (Mỹ) khiến nhiều hành khách không khỏi hoang mang khi nhận lại hành lý trong tình trạng bị phủ kín chất lỏng màu nâu, trông giống chất thải.

Ảnh: Chất lỏng màu nâu sệt bám dính bên ngoài vali.

Theo UPI, sự việc xảy ra vào tối 16/11, sau khi chuyến bay mang số hiệu 2609 của hãng American Airlines từ Miami hạ cánh xuống Atlanta vào khoảng 20h30.

Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách phải chờ hơn 2 tiếng tại khu vực nhận hành lý. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là cảnh tượng xuất hiện trên băng chuyền số 8: hàng loạt vali bị bao phủ bởi một chất lỏng màu nâu, sền sệt và bám dính bên ngoài.

Một đoạn video được hành khách Derick McCallum ghi lại cho thấy nhiều người lập tức phản ứng khi nhìn thấy tình trạng của những chiếc vali. Có người thậm chí còn thốt lên rằng hành lý của họ dính chất thải.

Ảnh: Chất lỏng màu nâu sệt bám dính bên ngoài vali.

Một hành khách khác tên Billy Johnson cho biết mọi người xung quanh đều hoang mang, liên tục bàn tán về thứ chất lỏng kỳ lạ này. Sau thời gian dài chờ đợi, họ lại phải đối mặt với tình trạng hành lý không thể sử dụng ngay.

Trước sự việc, American Airlines đã lên tiếng giải thích rằng chất lỏng màu nâu không phải chất thải như nhiều người lo ngại, mà thực chất là bơ đậu phộng bị hóa lỏng và rò rỉ từ hành lý ký gửi của một hành khách trong quá trình bay, sau đó lan sang nhiều vali đặt gần đó.

Hãng hàng không gửi lời xin lỗi đến những hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết đội ngũ nhân viên sẽ trực tiếp làm việc với từng người để khắc phục sự cố.

Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tất cả hành khách. Derick McCallum đặt câu hỏi về lượng bơ đậu phộng cần có để khiến nhiều vali cùng bị phủ kín đến vậy.

Một số hành khách cho biết họ phải tự dùng khăn giấy và khăn lau khử trùng để vệ sinh hành lý ngay tại sân bay.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi tình huống trớ trêu: sau hơn 2 tiếng chờ đợi, điều hành khách nhận được không chỉ là những chiếc vali mà còn là một màn dọn dẹp ngoài dự kiến.