Giảm 30% thuế thu nhập và áp dụng ngưỡng miễn thuế 1 tỷ đồng mỗi năm

Theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp và tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng. Phạm vi áp dụng của chính sách bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập theo quy định.

Đối với khu vực cá nhân kinh doanh, Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027, được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ hoạt động kinh doanh. Mức giảm này được tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và không phân biệt phương pháp tính thuế.

Bên cạnh chính sách giảm thuế thu nhập, ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng mỗi năm cũng mang lại sự hỗ trợ trực tiếp cho khối cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ. Cụ thể, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP. Với nhóm hộ và cá nhân kinh doanh, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP quy định trường hợp có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% và ưu đãi thuế lĩnh vực xăng dầu

Trong nhóm sắc thuế gián thu, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng tiếp tục duy trì hiệu lực theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 và Nghị định số 174/2025/NĐ-CP. Theo đó, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm xuống còn 8% đến hết ngày 31/12/2026. Đối với hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng được giảm 20% đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện ưu đãi.

Riêng lĩnh vực xăng dầu ghi nhận nhiều điều chỉnh ưu đãi thuế quan trọng có hiệu lực ngay từ đầu tháng 11. Căn cứ Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành ngày 31/10/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được giảm xuống mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Cùng thời điểm, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện một số chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Hệ thống chính sách miễn, giảm thuế đang triển khai giúp tiết giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, góp phần kích thích tiêu dùng và giữ ổn định thị trường. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh cần chủ động rà soát doanh thu thực tế, xác định đúng đối tượng, điều kiện miễn, giảm thuế và hoàn thành kê khai theo quy định. Việc cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của cơ quan Thuế giúp người nộp thuế thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi và hạn chế sai sót trong quá trình thực thi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.