Loạt UAV tấn công quy mô lớn vào thủ đô Moscow trong ngày bầu cử cuối cùng tại Hạ viện Nga

Giới chức Nga cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào Moscow và khu vực lân cận trong đêm đã khiến 2 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương và làm hư hại một nhà máy lọc dầu lớn. (Nguồn: aa.com)

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn và bắn hạ, trong đó 450 chiếc nhằm vào Moscow. Trên Telegram, ông nêu rõ: “Cuộc tấn công chưa từng có rõ ràng được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Kẻ thù đã không thành công”.

Bên cạnh đó, Thống đốc khu vực Moscow Andrey Vorobyov tiết lộ ít nhất 2 người đã thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông cao tuổi – tại hai địa điểm riêng biệt. Theo ông Vorobyov, một vụ hỏa hoạn do UAV đâm vào một tòa nhà 21 tầng cũng khiến 400 người phải sơ tán.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Các đòn đáp trả tầm xa của chúng ta đêm qua đã gây tác động rất đáng kể tại khu vực Moscow. Một trong những cơ sở chủ chốt của ngành công nghiệp dầu mỏ và cơ sở hậu cần của Nga đã bị đánh trúng”.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev tăng cường chiến dịch tập kích bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga trong những tháng gần đây, đặc biệt nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

(tổng hợp)