Loạt tuyến metro ở TP Hồ Chí Minh khởi công cuối năm 2026

Ngoài tuyến Metro số 2 với 2 dự án đang được triển khai trên các đoạn Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm, Dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng đang được triển khai.

Ngoài ra, tuyến Metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có chiều dài khoảng 32,8 km, bắt đầu từ depot Phú Chánh đến ga Suối Tiên, kết nối với tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng đang đẩy nhanh thực hiện. Hiện dự án đang được BQL ĐSĐT tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, gồm hoàn thiện hồ sơ phương án công nghệ; danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hồ sơ hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Hành khách đi trên một đoàn tàu của tuyến Metro số 1.

Tuyến Metro Thủ Dầu Một - trung tâm TP Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 35 km, chạy từ ga S5 - giao với tuyến Metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên đến ga Tao Đàn, kết nối với tuyến Metro số 2 đi ngầm Bến Thành - Tham Lương. Dự án hiện đã được BQL ĐSĐT trình thẩm định hồ sơ phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến.

Tuyến Metro số 6 nối từ đường Vành đai trong, giai đoạn 1 sẽ xây dựng đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu với chiều dài khoảng 23 km, từ khu vực nút giao Bà Quẹo trên đường Trường Chinh - Âu Cơ kết nối tại ga ST09 của tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đến khu vực ga Phú Hữu. Sau đó tuyến metro này sẽ kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến của Bộ Xây dựng về thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng đối với dự án. BQL ĐSĐT cũng đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến.

Điểm cuối của tuyến Metro số 1 - nơi sẽ được nối dài tới Đồng Nai và khu vực Bình Dương.

Ngoài các dự án trên, trong giai đoạn 2026 - 2030 BQL ĐSĐT đang tổ chức nghiên cứu, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với tuyến Metro kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Để triển khai dự án, Sở Xây dựng đã kiến nghị nghiên cứu, bổ sung phương án kéo dài tuyến đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Qua đó giúp tăng cường khả năng kết nối giữa mạng lưới đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh với các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Đại diện BQL ĐSĐT cho biết, các tuyến metro trên hiện đang được khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến phương án công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt dự án. Phấn đấu hoàn tất phê duyệt các dự án trong tháng 12 tới và tổ chức khởi công đối với các dự án này vào cuối năm 2026.

Việc triển khai đồng thời các dự án nhằm từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, có tính kết nối cao, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị và các đầu mối giao thông quan trọng. Từ đó đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn của TP Hồ Chí Minh.