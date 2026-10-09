Loạt trụ cầu đường sắt, cầu vượt ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

Công nhân tất bật phủ xanh những trụ đường sắt, cầu vượt ở Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội đang triển khai thí điểm trồng, bổ sung cây xanh tại một số trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, các vị trí được lựa chọn trong đợt thí điểm gồm 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt trên các tuyến đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và tại số 69 Lý Thường Kiệt. (Phối cảnh dự kiến sau khi bổ sung cây xanh tại đường Nguyễn Trãi)

Ngày 9/10, công nhân bắt đầu triển khai trồng cây quanh các trụ đường sắt trên cao tại đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện khu vực Royal City.

Tại khu vực đối diện Royal City, một hệ giàn thép được lắp đặt để làm giá đỡ cho các chậu cây. Dự kiến, hạng mục này sẽ hoàn thành trong hôm nay.

Hàng chục công nhân làm việc xuyên trưa gấp rút cải tạo và bổ sung mảng xanh quanh các trụ đường sắt trên cao.

Các loại cây được lựa chọn gồm cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử. Trong đó, sử quân tử là cây thân leo, được sử dụng để tạo mảng xanh quanh trụ cầu.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, đợt này có 3 trụ đường sắt trên cao được triển khai thí điểm. Hệ giàn thép được thiết kế ôm quanh thân trụ nhưng không khoan, đục vào kết cấu bê tông. Giữa giàn thép và bề mặt trụ có khoảng cách phù hợp để cây phát triển, đồng thời tạo điều kiện kiểm tra, theo dõi tình trạng công trình.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, công nhân cũng khẩn trương cải tạo các khu vực trồng cây. Một số diện tích cây cũ đã già cỗi được bóc tách để thay thế bằng hàng trúc trồng dọc hai bên mái taluy.

Cây được trồng ở khu vực chân tường, sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước.

Tại hai đầu cầu vượt, các đơn vị triển khai trồng cây ở 4 khu vực.

Hệ cây được bố trí thành từng khoang, phù hợp với kiến trúc của công trình.

Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, công tác trồng cây chưa được triển khai. Theo phương án đã công bố, các chậu cây sẽ được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m.

Cây được thiết kế để rủ xuống mặt trong thành hầm. Trong giai đoạn đầu, chiều dài phần cây rủ được khống chế khoảng 2-3m và cắt tỉa định kỳ, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, tầm nhìn biển báo, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật.

Ngoài các công trình cầu vượt, hầm chui và trụ đường sắt, Hà Nội dự kiến bổ sung cây xanh tại 3 nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và số 69 Lý Thường Kiệt. Trong đó có nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông và nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú. Phương án tại các nhà chờ là bố trí bồn hoặc chậu cây ở phía sau và hai bên công trình, không chiếm dụng lối đi của người dân.

Trước đợt thí điểm này, hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long, đã có cây cúc tần Ấn Độ rủ xuống thành hầm.

Mảng cây xanh được trồng từ nhiều năm trước, tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Việc thí điểm nằm trong định hướng bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố của Hà Nội. Thành phố hiện có hàng trăm trụ đường sắt đô thị, cùng hệ thống cầu vượt, trụ đường trên cao và nhà chờ xe buýt, nhưng phần lớn chưa được khai thác để tăng mảng xanh, tạo cảnh quan.