Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Việt Nam - Đại đoàn kết dân tộc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 19/11, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc không gian trưng bày chuyên đề thường xuyên, giới thiệu 18 tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập 43 tác phẩm do ông Lê Tất Luyện và bà Thụy Khuê (hai trí thức Việt Nam sống và làm việc tại Pháp) hiến tặng năm 2025. Sự kiện tiếp nối hành trình đưa những tác phẩm mỹ thuật Việt Nam được lưu giữ tại Pháp trở về quê hương, tạo cơ hội để công chúng trong nước trực tiếp thưởng lãm.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh Công, quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết tháng 9/2025, đoàn công tác của TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao dẫn đầu sang Pháp tiếp nhận bộ sưu tập gồm 43 tác phẩm hội họa và tư liệu mỹ thuật. Bảo tàng được giao nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày và phát huy giá trị các tác phẩm.

Tại buổi lễ, đại diện gia đình ông Lê Tất Luyện và bà Thụy Khuê được trao Huy hiệu TP.HCM theo Quyết định số 5850/QĐ-UBND ngày 10/9/2026, ghi nhận những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Do hai nhà sưu tập không thể trực tiếp tham dự, PGS.TS Lâm Nhân và bà Phạm Lan Hương đại diện tiếp nhận.

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, đại diện gia đình hiến tặng, cho biết mong muốn đưa các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam trở về quê hương đã được ông Lê Tất Luyện và bà Thụy Khuê ấp ủ trong nhiều năm. Từ những cuộc trò chuyện với gia đình tại Pháp từ năm 2010, ông được biết hai nhà sưu tập kỳ vọng các tác phẩm sẽ góp phần bổ sung những tư liệu còn thiếu trong quá trình nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo, khách mời và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc không gian trưng bày. Từ bộ sưu tập 43 tác phẩm được hiến tặng, bảo tàng tuyển chọn 18 tác phẩm để giới thiệu thường xuyên; những tác phẩm còn lại tiếp tục được lưu giữ, bảo quản và nghiên cứu.

Sau các nghi thức tại buổi lễ, PGS.TS Lâm Nhân cùng đại biểu và khách mời di chuyển lên tầng 3, Nhà 1 để tham quan không gian trưng bày. Đây là nơi 18 tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập hiến tặng chính thức ra mắt công chúng trong hình thức trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Không gian trưng bày được bố trí tại tầng 3, Nhà 1, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu các tác phẩm thuộc bộ sưu tập Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925-1975). Các sáng tác gắn với nhiều thế hệ họa sĩ, phản ánh sự chuyển động của mỹ thuật Việt Nam qua những giai đoạn và môi trường nghệ thuật khác nhau.

18 tác phẩm được tuyển chọn có sự đa dạng về đề tài, chất liệu và phong cách biểu hiện. Từ những sáng tác mang dấu ấn mỹ thuật Đông Dương đến các tìm tòi tạo hình hiện đại, bộ sưu tập góp phần phác họa diện mạo phong phú của hội họa Việt Nam thế kỷ XX, đồng thời bổ sung tư liệu trực quan cho hoạt động nghiên cứu và giáo dục nghệ thuật.

Đáng chú ý, tác phẩm Thiên thai của họa sĩ Phạm Tăng có câu chuyện đặc biệt gắn với gia đình hiến tặng. Theo chia sẻ của PGS.TS Lâm Nhân, ông Lê Tất Luyện và bà Thụy Khuê từng dành nhiều thời gian tìm hiểu và mong muốn sở hữu bức tranh nhưng chủ nhân trước đó chưa đồng ý chuyển nhượng. Đến năm 1975, khi người chủ có nhu cầu bán tranh, bà mua lại tác phẩm với giá khoảng 40.000 USD. Bức tranh được treo trong không gian sinh hoạt gia đình suốt nhiều năm.

Ông Lâm Nhân kể khi chuẩn bị đưa các tác phẩm về nước, bà Thụy Khuê có cảm giác lưu luyến bởi những bức tranh đã gắn bó với gia đình trong thời gian dài. Tuy nhiên, bà tin tưởng khi gửi gắm bộ sưu tập cho bảo tàng và vui vì những tác phẩm này sẽ được nhiều người Việt Nam biết đến.

"Tôi tình cờ cùng đoàn tham quan ghé Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Tôi bất ngờ khi được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh cho thấy sức sáng tạo và tầm nhìn vượt thời đại của người nghệ sĩ", bà Isabelle, du khách người Pháp, chia sẻ.

Việc đưa 18 tác phẩm vào không gian trưng bày thường xuyên không chỉ tạo thêm cơ hội để công chúng thưởng lãm mà còn bổ sung nguồn tư liệu trực quan phục vụ nghiên cứu và giáo dục nghệ thuật. Những tác phẩm từng được gia đình ông Lê Tất Luyện và bà Thụy Khuê gìn giữ tại Pháp nay tiếp tục được bảo quản, giới thiệu và phát huy giá trị tại quê hương.