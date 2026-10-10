Loạt trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa đêm 10/10 tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô, trong đêm 10/10 tại Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng tại ba địa điểm gồm: Trước mặt toà nhà VNPT Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây (phường Tây Hồ) và khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Trận địa pháo hoa số 1 tại hồ Hoàn Kiếm được bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật.

Điểm đặc biệt của trận địa pháo hoa tại khu vực hồ Gươm năm nay được bố trí thêm nhiều giàn hỏa thuật ngay trên mặt hồ góp phần tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng cho chương trình.

Công tác chuẩn bị được triển khai với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng Nhà máy Z121. Từng quả pháo hoa được kiểm tra cẩn thận trước khi đưa vào ống phóng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Các quả đạn được đưa vào ống phóng theo hướng từ trên xuống, sau đó được kiểm tra, kết nối dây mồi lửa điện từ từng quả pháo tới hộp cầu đấu, bảo đảm hệ thống vận hành theo đúng phương án kỹ thuật.

Theo chương trình dự kiến, pháo hoa sẽ được bắn vào 21 giờ ngày 10/10 với thời lượng khoảng 15 phút

Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt, các cán bộ chiến sĩ kiểm tra lại hệ thống giàn phóng, hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật cuối cùng trước giờ khai hỏa.

Tại khu vực hồ Tây, công tác chuẩn bị cho trận địa pháo cũng đã hoàn thành, 900 giàn hỏa thuật được lực lượng chức năng lắp đặt xong sẵn sàng khai hỏa chào mừng kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô.

Các thao tác đấu nối dây mồi lửa điện, một trong những công đoạn đòi hỏi sự chính xác tại trận địa pháo hoa.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và 1.250 giàn hỏa thuật tại hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây với tổng số gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại cho cả ba trận địa, chương trình được kỳ vọng mang đến màn trình diễn đặc sắc, tạo dấu ấn trong ngày hội lớn của Thủ đô.