Tại Hà Nội, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là tâm điểm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (diễn ra từ 21 đến 24.11).

Trong ngày Chủ nhật 22.11, gia đình và khán giả nhỏ tuổi có thể thưởng thức chương trình biểu diễn ngoài trời của Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở hai khung giờ 9h30-10h30 và 19h15-20h15.

Xuyên suốt cả ngày, chuỗi không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa tại Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và số 47 Hàng Dầu đều mở cửa tự do. Người dân gửi xe đạp, xe máy miễn phí tại vỉa hè đối diện số 208-212 Trần Quang Khải và sử dụng hệ thống 20 nhà vệ sinh công cộng lưu động miễn phí quanh hồ.

Cũng tại Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 (21-23.11) bước vào ngày sôi động nhất với chương trình Diễu hành Áo dài "Dòng chảy di sản" quanh hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người, trong đó khoảng 500 nam giới mặc áo dài tham gia xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu.

Sắc màu áo dài truyền thống rực rỡ trong màn diễu hành chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN

Song song đó, Bảo tàng Hà Nội tổ chức đồng diễn áo dài, trình diễn thời trang thiếu nhi "Mầm Di sản", chung kết thiết kế áo dài sinh viên cùng 4 không gian trải nghiệm may áo dài, thêu, vẽ, làm đồ thủ công và thưởng trà.

Tại miền Trung, Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng 2026 chủ đề "Kết nối miền di sản" diễn ra ngày cuối cùng (8h00-16h00 ngày 22.11) tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, phường Hải Châu).

Khách tham quan có thể nghe dân ca Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng tại không gian "Thanh âm Di sản"; trực tiếp thử dệt chiếu Bàn Thạch, tráng bánh Túy Loan, làm đường bát Quế Sơn, đan lưới Mân Thái ở không gian "Nghề Di sản"; giao lưu văn hóa Cơ Tu, Ca Dong, Mường, Tày với múa Tung Tung Ya Ya, cồng chiêng, tham quan triển lãm "Họa sắc Nam Ô" và tích dấu vào "Hộ chiếu Di sản" nhận quà.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng đang tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kéo dài từ ngày 18 đến 30.11.

Tại TP.HCM, Lễ hội Văn hóa "Dấu Sắc Việt" 2026 (từ 21 đến 24.11) mở cửa đón công chúng tại Nhà Văn hóa Thanh niên (21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa) với 7 không gian trải nghiệm đa chiều.

Người trẻ và gia đình có thể tham gia workshop sơn mài, chạm khắc gỗ, nặn tò he, vẽ tay áo dài cùng nghệ nhân ở khu "Nếp Nghề"; xem triển lãm "Di sản 3 miền" tại "Nếp Nghệ"; thưởng thức âm nhạc dân tộc, trình diễn áo dài ở "Nếp Nhà"; dạo chợ phiên nghệ thuật Art Fair hơn 40 gian hàng sáng tạo tại "Nếp Chợ" cùng các khu sách, chiếu phim cộng đồng và ẩm thực.

Các sự kiện cuối tuần 22.11 không chỉ mang lại điểm vui chơi giàu bản sắc mà còn tạo nhịp kết nối sôi động hướng tới loạt chương trình nghệ thuật và hoạt động mở cửa di sản cao điểm trong hai ngày 23 và 24.11 trên cả nước.