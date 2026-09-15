Loạt trải nghiệm 'độc lạ' dịp Trung thu chỉ có ở Tây Ninh

Mùa Trung thu năm nay ở Tây Ninh được nối dài bằng chuỗi hoạt động vui chơi, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa tại núi Bà Đen. Từ phiên chợ Lá đậm chất Nam Bộ đến lễ hội nông sản quy mô lớn, Tây Ninh mang đến nhiều lựa chọn cho du khách muốn khám phá bản sắc địa phương dịp Trung thu.

Đi chợ Lá tại núi Bà Đen

Chợ Lá là hoạt động được mong chờ bậc nhất tại Tây Ninh trong mùa Trung thu năm nay. Diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 24/9-26/9 tại quảng trường trên đỉnh núi Bà Đen, chợ Lá là dịp để du khách hòa vào không khí náo nhiệt của không gian chợ quê truyền thống Nam Bộ xưa.

Với khoảng 30 gian hàng độc đáo, mỗi gian hàng là một hương vị ẩm thực riêng biệt được tạo nên từ đa dạng món ăn dân gian như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi... Đặc biệt, đây là phiên chợ không dùng tiền. Du khách được phát miễn phí lá bồ đề để lựa chọn món ăn khi đi cáp treo lên núi Bà Đen.

Chợ Lá hấp dẫn du khách tại núi Bà Đen.

Không chỉ là trải nghiệm ẩm thực đơn thuần, chợ Lá còn là không gian để du khách tìm về ký ức tuổi thơ trong trò chơi dân gian như nhảy sạp, lò cò, bịt mắt đập nêu... Sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội cùng màn múa lân, múa rồng, đồng dao, trống cơm… tạo nên mùa Trung thu vui nhộn trên nóc nhà Nam Bộ dành cho gia đình có trẻ nhỏ.

Nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức dịp Trung thu.

Cùng với chợ Lá, loạt trải nghiệm sôi động mừng đón mùa trăng cũng được tổ chức tại núi Bà Đen như workshop trải nghiệm vẽ mặt nạ, biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, múa dân gian và tặng kem miễn phí cho trẻ em dưới 1m40… sẽ làm nên mùa Trung thu đáng nhớ tại núi Bà Đen.

Lễ hội nông sản lần đầu diễn ra tại Tây Ninh

Dịp trung thu năm nay cũng là lần đầu tiên lễ hội nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh được tổ chức quy mô, hứa hẹn là ngày hội mua sắm và trải nghiệm sôi động tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Lễ hội dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 22/9 đến 26/9 với 244 gian hàng gồm khu giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp, gian hàng trưng bày thành tựu nông nghiệp và khu kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử. Du khách đến lễ hội có thể tham quan và mua sắm trong khoảng thời gian từ 8h đến 21h hàng ngày tại khu vực trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm.

Lễ hội nông sản Tây Ninh được tổ chức tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen từ 22/9 đến 26/9.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động trưng bày nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP; giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao; livestream bán hàng trên nền tảng số; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hội thi “Nhà nông đua tài”, hội thi “OCOP - Vươn tầm nông sản Việt”… tạo nên không gian trải nghiệm sôi động tại Tây Ninh.

Hòa vào biển người tại Hội Yến Diêu Trì Cung

Là mảnh đất khởi sinh đạo Cao Đài, mỗi mùa Trung thu, Tây Ninh lại đón hàng chục nghìn tín đồ từ cả nước đổ về tham dự Hội Yến Diêu Trì Cung. Hàng năm, nhân dân và du khách quen thuộc với biển người đổ ra khắp nẻo đường quanh Tòa thánh, tham dự nghi lễ đặc trưng và hòa vào không khí náo nhiệt của màn múa long mã, tứ linh (rồng nhang, ngọc kỳ lân, quy, phụng), múa phụng, nhạc sắc tộc rộn rã. Lễ hội cũng là nơi nghệ nhân trình diễn tài hoa với gian hàng tinh xảo, cùng mâm hoa quả được tạo hình tứ linh: Long, ly, quy, phượng.

Màn múa lân, múa rồng hút hàng chục nghìn người đến Tòa thánh dịp Trung thu.

Năm nay, lễ hội trọng đại nhất của đạo Cao Đài được tổ chức chính thức vào ngày 25/9 và 26/9 (tức ngày 15/8 và 16/8 âm lịch). Theo đó vào tối 25/9, hàng chục nghìn người dân và du khách sẽ đổ về Tòa thánh để hòa vào không khí lễ hội náo nhiệt với màn múa cộ bông, múa lân, múa rồng, múa phụng đẹp mắt.

Được xem là nơi có truyền thống đón Trung thu quy mô và khác biệt trên cả nước, du lịch Trung thu Tây Ninh nhiều năm qua trở thành xu thế được nhiều người lựa chọn tại Nam Bộ. Chỉ riêng tại núi Bà Đen, chợ Lá và lễ hội nông sản hứa hẹn hút hàng chục nghìn du khách đến vui chơi, mua sắm và trải nghiệm trong mùa đoàn viên năm nay.