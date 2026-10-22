Loạt tính năng phần mềm độc đáo vừa được hé lộ trên thiết bị màn hình gập mới iPhone Duo

Khi mẫu điện thoại gập iPhone Duo bắt đầu đến tay các chuyên gia đánh giá công nghệ trước ngày mở bán 23/10, hàng loạt tính năng phần mềm chưa từng được Apple công bố chính thức đã lộ diện. Thay vì chỉ tập trung vào cấu trúc bản lề hay tấm nền hiển thị, hãng công nghệ Mỹ đã bổ sung nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng với không gian hiển thị rộng lớn tương đương iPad mini.

Các tính năng Edge Light, Reachability cải tiến, Smart Take và khả năng hỗ trợ Apple Pencil đều là những bổ sung đáng chú ý trên iPhone Duo. Ảnh: AppleInsider

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