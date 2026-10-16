Loạt tín hiệu tích cực của thị trường BĐS TP HCM trong tháng đầu của quý IV/2026

Thị trường bất động sản TP HCM bước vào quý IV/2026 với nhiều diễn biến mới ở cả nguồn cung dự án, nhà ở xã hội và phân khúc nhà ở dành cho người mua nước ngoài. Đáng chú ý, một số dự án đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế, trong khi nhiều dự án khác được chấp thuận đầu tư hoặc công bố thông tin bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Loạt dự án mới được khởi động, bổ sung nguồn cung nhà ở

Ngày 15/10, Vạn Xuân Group tổ chức động thổ, ép cọc thử dự án Happy One Elite tại số 218 Tam Bình, phường Tam Bình, TP HCM, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn triển khai thi công nền móng.

Dự án có diện tích khu đất 8.760 m², được quy hoạch một tháp cao 25 tầng nổi, hai tầng hầm và một tầng mái, cung cấp khoảng 784 sản phẩm. Theo kế hoạch, công tác ép cọc thử nhằm kiểm tra các thông số địa chất, kỹ thuật và tải trọng trước khi triển khai thi công móng cọc đại trà.

Vạn Xuân Group vừa tổ chức động thổ, ép cọc thử dự án tại phường Tam Bình, TP HCM.

Được biết, đây là dự án thứ 6 của theo dòng căn hộ Happy One của doanh nghiệp này tại TP HCM.

Trước đó, ngày 13/10, UBND TP.HCM thông tin đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao CTCP Delta thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm. Dự án có diện tích khoảng 191,6 ha, với sơ bộ tổng vốn đầu tư 64.053 tỷ đồng. Đây là mức vốn do nhà đầu tư đề xuất và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

Ở phân khúc nhà ở xã hội được bán, ngày 14/10, Sở Xây dựng TP HCM đã công khai thông tin chào bán dự án tại phường Long Trường do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 12/11 đến ngày 14/12, với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m².

Tương tự, tại phường Dĩ An, dự án Khu chung cư Thạnh Tân do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Tân làm chủ đầu tư cũng đã công bố giá bán và giá thuê nhà ở xã hội tại các block 1A - 1B.

Những động thái trên cho thấy hoạt động phát triển dự án và bổ sung sản phẩm nhà ở tại TP HCM tiếp tục có diễn biến mới trong tháng đầu quý IV. Bên cạnh nguồn cung thương mại, việc công bố các dự án nhà ở xã hội cũng mở thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng có nhu cầu mua, thuê nhà theo diện chính sách này.

Hàngchục dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài

Một trong những diễn biến đáng chú ý khác của thị trường đầu quý IV là việc TP HCM tiếp tục mở rộng danh mục dự án nhà ở nằm trong khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Trong đợt công bố thứ 14, thành phố bổ sung hai dự án tại phường Lái Thiêu, thuộc khu vực Bình Dương trước đây, gồm Khu căn hộ, thương mại, văn phòng Hạnh phúc Lái Thiêu, tên thương mại Happy One Lái Thiêu Complex Building, và dự án EcoXuân Lái Thiêu.

Dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài vừa được phê duyệt tại TP HCM.

Theo thông tin được công bố, danh mục các dự án nhà ở tại TP HCM thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu đã tăng lên 162 dự án.

Ngoài hai dự án tại Lái Thiêu, danh sách công bố đầu tháng 10/2026 còn có thêm 10 dự án nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, phần lớn nằm tại các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương trước đây.

Các dự án đáng chú ý gồm khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Bình, do CTCP Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư; khu nhà ở Hoàng Hà My tại phường An Phú, do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà My phát triển; cùng dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng tại phường An Khánh, do CTCP Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư.

Danh sách còn ghi nhận hai dự án do Công ty CP Tập đoàn Lê Phong triển khai là khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68, tên thương mại The Emerald 68, tại phường Bình Hòa và khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo, tên thương mại The Emerald River Park.

Bên cạnh đó là khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc tại phường Thuận An; khu nhà ở Lộc Phú Gia tại xã Phước Hòa và chung cư cao tầng lô A thuộc khu nhà ở phường Tân Phú, nay thuộc phường Tân Mỹ.

Việc bổ sung các dự án vào danh mục giúp mở rộng lựa chọn nhà ở đối với nhóm khách hàng nước ngoài trong phạm vi được phép sở hữu. Tuy nhiên, việc một dự án có tên trong danh mục không đồng nghĩa mọi căn hộ tại dự án đều còn hạn mức bán cho người nước ngoài.

Nguồn cung căn hộ quý IV có thể đạt 10.000 căn

Bên cạnh những chuyển động về dự án, triển vọng nguồn cung trong quý cuối năm cũng là yếu tố được thị trường quan tâm.

Theo dự báo của DKRA Consulting, nguồn cung căn hộ mới trong quý IV/2026 có thể đạt 10.000 căn, tập trung tại khu Đông, khu Nam TP HCM và khu vực Bình Dương trước đây.

Nguồn cung căn hộ mới trong quý IV/2026 dự kiến tập trung tại khu Bình Dương trước đây.

Đối với phân khúc nhà phố, biệt thự, nguồn cung mới dự kiến đạt khoảng 1.000 - 2.000 căn. Trong khi đó, phân khúc đất nền có thể ghi nhận khoảng 200 - 300 nền trong quý cuối năm.

Về giao dịch, DKRA dự báo quý này, nhà phố, biệt thự và đất nền sẽ tập trung chủ yếu tại những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và chính sách bán hàng phù hợp. Riêng đất nền, nguồn cung mới vẫn được dự báo hạn chế, chủ yếu đến từ các dự án đã hoàn thiện pháp lý và hạ tầng.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách DKRA Consulting, nhận định nhu cầu mua nhà vào dịp cuối năm có thể hỗ trợ sức cầu cải thiện, song khó tạo ra đột biến trong ngắn hạn. Khả năng phục hồi giao dịch vẫn phụ thuộc vào mức độ hấp thụ nguồn cung mới và các điều kiện thị trường.