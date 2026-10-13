Loạt thương hiệu truyền hình trả tiền bị xử phạt

Ngày 12/10, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) công bố kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Theo đó, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, gồm Onlive TV, MangoPlus, FPT Play...với tổng số tiền phạt lên tới 3,14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả giám sát cho thấy những vi phạm không chỉ xuất hiện ở một vài doanh nghiệp riêng lẻ mà còn tập trung vào nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền.

Cụ thể, có tới 4/6 doanh nghiệp không thực hiện đăng ký hoặc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Bên cạnh đó, 3/6 doanh nghiệp bị phát hiện đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung những điều khoản không được phép quy định theo pháp luật.

Đặc biệt, những vi phạm liên quan đến quyền kiểm soát thông tin và quyền lựa chọn của người tiêu dùng cũng được cơ quan quản lý chỉ ra. Có 3/6 doanh nghiệp không thiết lập phương thức để khách hàng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Tương tự, 3/6 doanh nghiệp không bảo đảm quyền lựa chọn cho người tiêu dùng đối với một số hành vi được quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài những vi phạm trên, cơ quan quản lý còn phát hiện một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giao dịch từ xa, bao gồm việc xây dựng công cụ, áp dụng biện pháp bảo đảm quyền lợi khách hàng hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin bắt buộc khi giao kết hợp đồng.

Một số trường hợp còn chưa xây dựng trình tự, thủ tục và phương thức phù hợp nhằm bảo vệ quyền khiếu nại, giải quyết tranh chấp của nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Thậm chí, có doanh nghiệp không tuân thủ quy định về cỡ chữ tối thiểu trong hợp đồng giao kết bằng văn bản với khách hàng.

Những tồn tại này cho thấy việc tuân thủ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực truyền hình trả tiền không chỉ dừng lại ở chất lượng nội dung hay giá cước dịch vụ, mà còn liên quan đến tính minh bạch của hợp đồng, quyền tự quyết đối với thông tin cá nhân và khả năng tiếp cận các cơ chế bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Cùng với việc xử phạt, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời rà soát, sửa đổi và hoàn thiện những nội dung, chính sách, quy trình có liên quan.

Trong quá trình làm việc, cơ quan quản lý cũng phổ biến các quy định pháp luật, chỉ rõ những nội dung chưa bảo đảm tuân thủ và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và chủ động phối hợp để rà soát, cập nhật các chính sách áp dụng trong giao dịch với người tiêu dùng. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, những tồn tại được cơ quan quản lý chỉ ra đã được rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện khắc phục.

Đáng lưu ý, thông tin công bố của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mới đề cập tổng số tiền xử phạt đối với 6 doanh nghiệp cùng các nhóm hành vi vi phạm, chưa công bố chi tiết mức phạt cũng như hành vi cụ thể tương ứng với từng đơn vị.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang phát triển với nhiều loại hình như truyền hình cáp, truyền hình qua internet (OTT TV) và dịch vụ nội dung theo yêu cầu (VOD), việc tăng cường giám sát được xem là cần thiết nhằm bảo đảm sự minh bạch trong quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hoạt động hậu kiểm và xử lý vi phạm lần này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập trong chính sách, điều khoản giao dịch và cơ chế vận hành của doanh nghiệp, qua đó nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.