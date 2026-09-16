Loạt thay đổi tại kỳ thi đánh giá năng lực SPT 2027

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin được trường Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra ngày 16/9. Theo đó, kỳ thi tiếp tục duy trì 12 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng Công nghiệp và Công nghệ định hướng Nông nghiệp, đáp ứng đa dạng các tổ hợp xét tuyển.

Về nội dung thi, năm 2027, kỳ thi tiếp tục giữ ổn định mục tiêu đo lường, đánh giá phục vụ xét tuyển đại học. Nội dung các bài thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tập trung đánh giá khả năng thông hiểu, vận dụng kiến thức cốt lõi và năng lực đặc thù của từng môn học.

Đáng chú ý, nhà trường điều chỉnh cấu trúc đề thi. Cụ thể, đề thi môn Ngữ văn và Toán tiếp tục kết hợp câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính; câu hỏi tự luận được hiển thị trên màn hình và thí sinh viết bài trên giấy thi. Khi chuyển sang phần tự luận, phần trắc nghiệm được khóa và không thể chỉnh sửa.

"Việc duy trì phần tự luận ở môn Ngữ văn và Toán nhằm tiếp tục đánh giá những năng lực khó được đo lường đầy đủ bằng câu hỏi trắc nghiệm, như lập luận, trình bày, diễn đạt và giải quyết vấn đề", theo nhà trường.

Đề thi 10 môn còn lại chỉ gồm câu hỏi trắc nghiệm và được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm.

Như vậy, điểm mới căn bản là thí sinh thực hiện phần trắc nghiệm trực tiếp trên phần mềm thi, thay cho việc tô phiếu trả lời trắc nghiệm.

Nhà trường cho biết đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn đã đăng ký; thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược; bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Hình thức thi trên máy góp phần chuẩn hóa quy trình tổ chức, giảm thao tác thủ công trong thu nhận, xử lý bài trắc nghiệm và tăng cường khả năng quản lý dữ liệu kỳ thi.

Bên cạnh đó, thay vì hai ngày thi như trước, lịch thi mỗi đợt năm 2027 rút gọn trong một ngày, gồm bốn ca; một số ca có hai lượt thi liên tiếp. Lý giải, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết cách bố trí này giúp rút ngắn thời gian tổ chức, giảm thời gian di chuyển, lưu trú của thí sinh, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng lựa chọn các bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.

Lịch thi và thời gian thi mỗi môn tại kỳ thi SPT 2027.

Từ năm 2027, hơn 40 trường sẽ sử dụng kết quả thi SPT để xét tuyển đại học. Trong đó, 6 trường thuộc nhóm dẫn dắt phát triển giáo dục thủ đô, gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Phenikaa và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân lần đầu tiên sử dụng điểm này.

"Việc ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả SPT góp phần mở rộng cơ hội xét tuyển và tăng thêm lựa chọn cho thí sinh", nhà trường nhận định.

Các thông tin cụ thể về thời gian tổ chức, địa điểm thi, lịch đăng ký, hướng dẫn dự thi và những nội dung liên quan đến kỳ thi SPT năm 2027 sẽ được trường công bố sau.