Loạt thay đổi tác động mạnh đến thí sinh xét tuyển đại học 2027

Thí sinh tại Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học. Trong đó, các quy định điều chỉnh tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tác động trực tiếp đến thí sinh và các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Điểm cộng giảm mạnh

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các đại học đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng vào năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng tối đa là 0,5/30, thay vì 3/30 như các năm trước.

Điểm cộng này bao gồm: Điểm thưởng dành cho thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; điểm xét thưởng dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế.

Tuy giảm điểm cộng, song tùy trường, thí sinh vẫn được quy đổi IELTS thành điểm môn ngoại ngữ nếu không dùng điểm cộng này.

Còn 11 phương thức xét tuyển

Bộ GD&ĐT cũng đã công bố danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027. So với năm ngoái, số phương thức giảm 8.

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong từng phương thức, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển...

Mỗi chương trình chỉ được xét 3 phương thức

Năm 2027, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng chương trình hoặc hình thức đào tạo, số lượng áp dụng không quá 3 phương thức. Sang năm 2028, con số này tiếp tục thu hẹp xuống còn tối đa 2 phương thức cho mỗi chương trình đào tạo.

Lưu ý, quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Đối với phương thức kết hợp, các trường bắt buộc phải công khai trọng số tính điểm của từng hợp phần.

Siết điểm sàn với sư phạm, y dược, pháp luật

Về nguồn tuyển đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Riêng với nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, bộ sẽ công bố ngưỡng đầu vào (điểm sàn) hàng năm tùy theo phổ điểm, tương tự cách làm hiện nay.

Tuy nhiên, nếu xét bằng phương thức khác, thí sinh phải đồng thời đạt mức sàn nói trên của bộ, kèm kết quả trung bình chung học tập đạt mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12; hoặc trung bình chung học tập 3 năm đạt loại giỏi đối với người tốt nghiệp trung học nghề.

Một số ngành đặc thù được áp dụng học lực khá trở lên, bao gồm Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Thông tư bổ sung nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi thí sinh. Ảnh: Hoài Bảo.

Ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn

Bên cạnh các quy định chuyên môn, thông tư bổ sung nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi thí sinh.

Thông tư yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học. Các trường không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua hệ thống xét tuyển chung.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở cuối danh sách trúng tuyển, quy chế thống nhất tiêu chí phụ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng đặt cao hơn.