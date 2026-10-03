Loạt thay đổi chính sách di trú của Australia tác động thế nào đến sinh viên quốc tế

Sinh viên phải khai người phụ thuộc ngay từ hồ sơ xin visa

Chính phủ Australia xác nhận các quy định mới về việc sinh viên quốc tế đưa người phụ thuộc sang nước này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 2/10. Phát biểu tại Hội nghị Di trú Quốc gia, Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Julian Hill cho biết những thay đổi này là một phần trong chương trình cải cách di trú rộng hơn của Chính phủ.

Theo đó, phần lớn sinh viên quốc tế không còn được đưa thành viên gia đình sang Australia, ngoại trừ một số trường hợp được miễn. Ông Hill cho biết sinh viên chỉ được phép đưa người phụ thuộc sang Australia trong một số trường hợp nhất định.

Dù áp dụng các quy định mới, Chính phủ Australia khẳng định không có chủ trương “chia tách các gia đình” đang ở nước này. (Ảnh: iStock)

Các trường hợp được miễn gồm sinh viên theo học chương trình tiến sĩ (PhD), sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Australia hoặc Chính phủ nước ngoài và sinh viên đến từ các quốc gia ASEAN hoặc các đảo quốc Thái Bình Dương. Người phụ thuộc phải được đăng ký trong hồ sơ xin visa du học ban đầu. Theo ông Hill, sinh viên không được bổ sung người phụ thuộc sau khi visa ban đầu đã được cấp.

Theo Chính phủ Australia, biện pháp này nhằm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống visa và ngăn việc lợi dụng quan hệ gia đình để đưa người sang Australia sau khi sinh viên đã bắt đầu chương trình học. Các quy định tương tự cũng được áp dụng đối với người đang giữ visa Temporary Graduate, loại visa tạm thời dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Các gia đình hiện đã ở Australia được áp dụng cơ chế chuyển tiếp và không chịu tác động hồi tố từ những thay đổi này. Ông Hill khẳng định, Chính phủ Australia không có chủ trương chia tách những gia đình đang ở nước này.

Thời điểm áp dụng các hạn chế đối với người phụ thuộc là một trong những nội dung được ông Hill công bố khi trình bày về giai đoạn tiếp theo của chương trình cải cách di trú Australia.

Hạn chế thay đổi khóa học

Theo ông Hill, sau khi bắt đầu chương trình học chính, sinh viên hiện chỉ còn ba trường hợp được phép thay đổi tình trạng visa khi đang ở Australia. Thứ nhất, sinh viên có thể gia hạn visa để có thêm thời gian hoàn thành khóa học, chẳng hạn do bị ốm, trượt một môn học hoặc cơ sở giáo dục ngừng hoạt động. Thứ hai, sinh viên có thể chuyển sang một cơ sở đào tạo khác theo quy định. Thứ ba, sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể nộp đơn xin visa du học mới nếu muốn tiếp tục học chương trình có trình độ cao hơn theo Khung trình độ Australia (Australian Qualifications Framework - AQF).

Ông Hill xác nhận, các hồ sơ nộp tại Australia để chuyển từ giáo dục đại học sang các khóa học giáo dục nghề nghiệp (VET) ở trình độ cao hơn sẽ bị cấm. Từ ngày 1/7/2027, sinh viên muốn chuyển sang một cơ sở đào tạo khác sẽ phải được cấp visa du học mới theo diện visa chuyển trường riêng. Theo quy định này, sinh viên phải bắt đầu học tại cơ sở đã cấp Giấy xác nhận nhập học (Confirmation of Enrolment - CoE) được sử dụng để xin visa và hoàn thành ít nhất 6 tháng của chương trình học chính.

Ông Hill thừa nhận sinh viên có thể lựa chọn sai khóa học và có những lý do chính đáng để chuyển trường. Tuy nhiên, theo ông, quy mô và xu hướng chuyển trường đã ở mức đáng lo ngại về tính toàn vẹn của hệ thống, do đó yêu cầu mới được đưa ra.

Sinh viên sẽ không được bắt đầu học tại cơ sở đào tạo mới trước khi visa mới được cấp. Visa mới sẽ giữ nguyên ngày hết hạn như visa ban đầu. Theo ông Hill, quy định này nhằm ngăn tình trạng sinh viên không theo học tại cơ sở đào tạo ban đầu rồi chuyển sang cơ sở có mức học phí thấp hơn.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, sinh viên hiện không được chuyển giữa các cơ sở đào tạo trong 12 tháng đầu kể từ khi bắt đầu chương trình học chính. Quy định này tiếp tục được áp dụng cho đến khi diện visa chuyển trường mới được triển khai vào tháng 7/2027.

Thu hẹp đường chuyển từ một số visa tạm thời sang visa du học

Một thay đổi khác cũng đã có hiệu lực, theo đó Australia đóng một số con đường chuyển từ các loại visa tạm thời sang visa du học. Những người đang ở Australia theo visa dành cho khách du lịch kết hợp làm việc (Working Holiday Maker), visa đào tạo và một số loại visa dành cho lao động do doanh nghiệp bảo lãnh sẽ không còn được phép nộp hồ sơ xin visa du học khi đang ở trong nước.

Ông Hill cho biết, các thay đổi này nằm trong nỗ lực rộng hơn nhằm giảm mức di cư sau khi Australia mở cửa biên giới trở lại. Theo ông, mức di cư ròng từ nước ngoài đã giảm gần 50% so với mức đỉnh sau đại dịch COVID-19, nhưng Chính phủ cho rằng cần tiếp tục giảm. “Cần tiếp tục giảm để đạt các dự báo hợp lý, cân bằng được nêu trong ngân sách và tạo điều kiện để nguồn cung nhà ở bắt kịp nhu cầu”, ông Hill nói.

Những thay đổi trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Australia cũng tìm cách ổn định quy mô Working Holiday Maker (WHM), chương trình cho phép người trẻ sang Australia du lịch kết hợp làm việc ngắn hạn. Theo ông Julian Hill, hiện có khoảng 215.000 người thuộc chương trình này đang ở Australia, cao hơn đáng kể so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Chính phủ Australia đặt mục tiêu ổn định quy mô chương trình ở mức khoảng 200.000 người. Theo ông Hill, các thay đổi sẽ khôi phục những giới hạn về thời gian lưu trú đối với người tham gia chương trình, đồng thời đưa Working Holiday Maker trở lại mục tiêu ban đầu là thúc đẩy “trao đổi văn hóa và việc làm ngắn hạn”.

Tiếp tục thu hút sinh viên quốc tế nhưng siết quản lý

Đối với giáo dục quốc tế, ông Hill cho biết, Chính phủ Australia vẫn cam kết thu hút sinh viên nước ngoài, đồng thời tiếp tục kiểm soát quy mô và cơ cấu của thị trường. “Australia chào đón những sinh viên thực sự muốn theo học nền giáo dục chất lượng cao tại Australia”, ông nói.

“Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không từ bỏ việc quản lý quy mô và cơ cấu của thị trường sinh viên quốc tế đang ở Australia”, ông Hill nói. Theo ông, để giáo dục quốc tế tiếp tục phát triển, Australia cần chú trọng hơn đến tính toàn vẹn của hệ thống và trải nghiệm của sinh viên. Hiệu quả của chính sách cần được đánh giá dựa trên chất lượng, thay vì chỉ dựa vào số lượng sinh viên quốc tế mà Australia thu hút.

Nguồn: Kim Martin - The PIE News