Loạt thách thức chờ đợi chứng khoán Mỹ trong những ngày cuối tháng 10

Các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images).

Các thị trường đã tạm dừng đà giảm trong tuần này khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi sau đợt bán tháo liên quan đến AI. Làn sóng bán trước đó bắt nguồn từ chi phí vay cao và những nghi ngại về khả năng sinh lời của các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, sự ổn định hiện tại thực chất khá mong manh. Một loạt sự kiện sắp tới sẽ thử thách khả năng trụ vững của thị trường. Trong kịch bản tích cực, lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tạo động lực đưa giá cổ phiếu đi lên. Ngược lại, thị trường cũng có thể bất ngờ đảo chiều và lao dốc nếu những rủi ro cùng lúc bùng phát.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 sụt 1,1% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI tái diễn. Chỉ số VIX - “thước đo nỗi sợ trên Phố Wall”- tăng vọt từ dưới 16 lên 22 trong vòng 2 giờ, cho thấy rõ tâm lý bất an của nhà đầu tư.

Một tín hiệu đáng lo khác là thanh khoản đã ở mức thấp cuối quý III. Vào ngày 12/10, quỹ State Street SPDR S&P 500 ETF Trust ghi nhận khối lượng giao dịch cả ngày ở mức thấp nhất kể từ năm 2003. Thanh khoản sụt giảm có thể là dấu hiệu báo trước cho những đợt sụt giảm mạnh của giá cổ phiếu.

Giữa lúc thanh khoản thấp và tâm lý nhà đầu tư bất ổn, thị trường đang sắp tiến vào vào giai đoạn thử thách cam go nhất trong năm nay - bắt đầu từ thứ Sáu 23/10.

Rủi ro tài khóa từ ngày 23/10

Pháp đối mặt với nguy cơ bị hạ xếp hạng tín nhiệm khi Moody’s đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm của nước này vào ngày 23/10. Hiện tại, Moody’s xếp hạng trái phiếu chính phủ dài hạn của Pháp ở mức Aa3 với triển vọng tiêu cực.

Biểu tình và bạo loạn đang đe dọa ngành bán lẻ và du lịch của Pháp. Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới cũng làm gia tăng bất ổn chính trị. Ứng cử viên cánh tả Jean-Luc Mélenchon từng đề xuất xóa bỏ một phần nợ công, làm dấy lên thêm lo ngại về triển vọng tài khóa của Pháp.

Trong trường hợp cực đoan hơn, Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ tan rã vì rắc rối tài khóa của Pháp. Rất có thể Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải giải cứu Pháp, nhưng họ sẽ không hành động cho đến khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Điều nhà đầu tư cần chú ý là “le spread” - chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức và Pháp. Mức chênh lệch này hiện vào khoảng 159 điểm cơ bản (bps).

Đến ngày 28/10, Anh sẽ công bố kế hoạch ngân sách. Trong bối cảnh chi phí vay nợ của chính phủ đang ở mức cao nhất trong 30 năm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính John Healey phải phải tìm cách cân đối giữa chi tiêu công và nguồn thu từ thuế mà không kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Rủi ro cơn sốt AI đổ vỡ

Dự kiến vào ngày 23/10, Anthropic sẽ nộp hồ sơ IPO theo mẫu S-1. Các buổi giới thiệu với nhà đầu tư sau đó có thể cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính và kế hoạch chi tiêu của công ty.

Tâm điểm của thị trường sẽ là số tiền Anthropic dự kiến huy động từ cuộc IPO. Nếu đặt mục tiêu huy động ở mức thấp, công ty có thể duy trì mức định giá cao hơn, nhưng đồng thời làm dấy lên câu hỏi về cách tài trợ cho nhu cầu đầu tư hạ tầng khổng lồ trong bối cảnh thị trường trái phiếu biến động.

Ngược lại, huy động lượng vốn lớn hơn sẽ giúp Anthropic có thêm nguồn lực cho các khoản đầu tư lớn, nhưng có thể đi kèm mức định giá thấp hơn hoặc gây áp lực lên kỳ vọng của nhà đầu tư

Nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang

Ngay cuối tuần này, Iran có thể thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm kéo giá năng lượng lên cao, qua đó tác động đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong những tuần gần đây, Iran đã gia tăng các vụ tấn công vào tàu thuyền thương mại. Các lựa chọn leo thang có thể bao gồm tập kích nhắm vào các cảng biển, nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn năng lượng hoặc các tuyến cáp internet dưới đáy biển tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Mỹ đang tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực, bất chấp cam kết của ông Trump rằng sẽ không tiến hành tấn công trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Cuộc họp Fed ngày 28/10

Vì hai quan chức quyền lực là Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams đã lên tiếng ủng hộ cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này khá thấp.

Tuy nhiên, các thị trường có thể phản ứng tiêu cực với quyết định này, nhất là khi báo cáo lạm phát tháng 9 nóng cao hơn dự kiến. Lạm phát rất có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới tùy thuộc vào tình hình địa chính trị.

Nhà đầu tư cần chú ý đến số phiếu chống với quyết định lãi suất tháng 10. Bất đồng nội bộ càng lớn thì niềm tin của thị trường vào Fed càng bị xói mòn.

Sự kết hợp của các yếu tố trên có thể tạo ra sức ép lớn đối với chứng khoán Mỹ trong những ngày cuối tháng 10. Khi thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên nhạy cảm, các rủi ro tài khóa, địa chính trị và định giá cổ phiếu có thể khuếch đại lẫn nhau, khiến thị trường biến động mạnh hơn nhiều so với tác động riêng lẻ của từng yếu tố.