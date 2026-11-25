Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng nước này xác nhận vụ tai nạn và cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy xác máy bay, triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra chỉ 12 ngày sau khi một trực thăng quân sự S-70 của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở miền Đông nước này, khiến 4 quân nhân thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn ngày 12/11 đến nay vẫn chưa được công bố.

Cùng ngày, các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Cụ thể, một vụ va chạm giữa xe buýt nhỏ và xe tải trên tuyến đường Aswan-Abu Simbel, thuộc tỉnh Aswan, miền Nam Ai Cập, đã khiến 10 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm chăm sóc các nạn nhân. Còn tại UAE, một xe buýt chở 41 người đã đâm vào xe tải đang đỗ bên đường Al Watan, thuộc khu vực Ras Al Khaimah của, khiến 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Nội vụ UAE cho biết, ban đầu vụ tai nạn khiến 11 người tử vong, sau đó thêm 2 nạn nhân qua đời tại bệnh viện. Lãnh sự quán Ấn Độ tại Dubai xác nhận có công dân nước này trong số những người thiệt mạng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới nhất tại UAE trong tháng này. Trước đó, ngày 12/11, vụ va chạm liên hoàn giữa 18 ô tô và 5 xe tải trên đường Sheikh Khalifa bin Zayed ở Fujairah làm 14 người thiệt mạng và 30 người bị thương.