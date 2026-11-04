Loạt sự kiện đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 13-15/11/2026, mang đến một không gian trải nghiệm di sản sinh động.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động là chương trình Sắc màu văn hoá cộng đồng các dân tộc diễn ra vào sáng ngày 14/11 tại Quảng trường Hùng Vương thuộc Khu nghi lễ thờ Tổ. Trong không khí trang nghiêm, hơn 200 đồng bào các dân tộc sẽ cùng thực hiện lễ dâng hương hướng về Quốc Tổ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với cội nguồn dân tộc.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành điểm hội tụ văn hóa quy mô lớn. Ảnh: Làng

Ngay sau nghi lễ tâm linh, không gian quảng trường sẽ bùng nổ với các chương trình giao lưu văn nghệ dân gian đặc sắc, nơi những giai điệu cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng âm hưởng nhạc tre nứa mộc mạc, mang lại cho du khách góc nhìn toàn diện về sự phong phú của di sản văn hóa Việt.

​Xuyên suốt hai ngày cuối tuần 14 và 15/11, du khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa, trình diễn lễ hội của từng dân tộc tiêu biểu.

Tại Làng dân tộc Dao, các nghệ nhân Dao quần chẹt từ Hà Nội và đoàn nghệ nhân đến từ Quảng Ninh sẽ tái hiện sinh động lễ Sóng mun cầu an, kết hợp trình diễn múa chuông, múa rùa cùng nghệ thuật ngâm chân lá thuốc truyền thống.

Cùng thời gian này, quần thể tháp Chăm bừng sáng với chủ đề Hoa đất tháp, tái hiện lễ Rija Praong của đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời phô diễn kỹ nghệ chế tác Gốm Bàu Trúc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Tại không gian miền núi Tây Nguyên và Bắc Bộ, tiếng khèn Mông tỉnh Thanh Hóa trong lễ cúng cơm mới và nghi thức lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Mâm tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ mang đến những trải nghiệm chân thực, mới lạ cho công chúng.

​Bên cạnh không gian lễ hội, tinh thần giao lưu kết nối còn lan tỏa qua các ngày hội văn hóa chuyên đề phía Bắc, Nam Bộ và Tây Nguyên, nơi 16 nhóm cộng đồng đang hoạt động hàng ngày tại Làng gặp gỡ, giao lưu diễn xướng cùng các đoàn nghệ nhân địa phương.

Song song với đó, không gian trưng bày Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô tại Khu nghi lễ thờ Tổ sẽ ứng dụng công nghệ mã QR và nội dung số, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin tư liệu về 54 dân tộc anh em.

Không khí trải nghiệm càng thêm phần thú vị tại Khu làng Chài với hoạt động trình diễn trên mặt hồ Người ngư dân ra khơi, các góc sáng tạo tô vẽ mô hình hải sản, đan lưới thủ công, thử thách trò chơi dân gian Bắt chạch trong chum và thưởng thức các món quà quê dân dã.