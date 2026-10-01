Loạt sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội bị cảnh báo, buộc thôi học

Trường Đại học Dược Hà Nội vừa công bố kết quả xét cảnh báo học tập và xét thôi học với sinh viên trong học kỳ II, năm học 2025-2026.

Theo đó, nhà trường buộc thôi học đối với 3 sinh viên nghỉ học không có lý do, số tín chỉ tích lũy bằng 0.

Trường cũng xóa tên 9 sinh viên, học viên do hết thời gian nghỉ học tạm thời tối đa mà không quay trở lại học tập.

Bên cạnh đó, 14 sinh viên khác cũng bị xóa tên do hết thời gian học tập tối đa. Theo quy chế đào tạo của trường, thời gian đào tạo tối đa với chương trình dược sĩ là 8 năm, chương trình cử nhân là 6 năm. Riêng với những đối tượng ưu tiên, thời gian đào tạo tối đa khoảng 8-10 năm tùy chương trình.

Trường Đại học Dược Hà Nội.

Trường còn cảnh báo học tập với 21 sinh viên. Sinh viên bị cảnh báo học tập nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nếu tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ, sinh viên cũng bị cảnh báo học tập.

Sau mỗi năm học, sinh viên bị buộc thôi học nếu số lần cảnh báo học tập vượt quá 3 lần hoặc vượt quá 2 lần liên tiếp; vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định hoặc bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Không chỉ Trường Đại học Dược Hà Nội, hàng năm, nhiều trường đại học cũng công khai danh sách sinh viên bị cảnh cáo, buộc thôi học, xóa tên. Chẳng hạn hồi giữa tháng 9, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng ra thông báo xóa tên đối với 43 sinh viên và cảnh cáo học tập với 139 sinh viên khác.