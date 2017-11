Loạt sao Việt xót xa, động viên Thu Thủy sau ly hôn

Nhiều nghệ sĩ gửi lời động viên, an ủi Thu Thủy khi thông tin cô và chồng ly hôn sau 17 năm chung sống.

Tối 29/11, sau nhiều ngày úp mở, Thu Thủy livestream xác nhận ly hôn với chồng sau 17 năm gắn bó. Những gì nữ ca sĩ kể trong nước mắt khiến khán giả cảm nhận về một mối tình dành hết tuổi thanh xuân để yêu một người vô tâm. "Tôi cảm thấy anh không cần tôi và con", Thu Thủy bật khóc chia sẻ. Ngay lập tức, loạt sao Việt lên tiếng động viên cô.

Dương Yến Ngọc chia sẻ, cô cảm thấy thương người em của mình khi dành cả thanh xuân cho một người đàn ông chưa trưởng thành khiến mọi sự hi sinh của cô trở thành vô nghĩa.

"Em có con trai, chị cũng có con trai. Hãy dạy nó điều đầu tiên phải biết yêu thương, tôn trọng phụ nữ, sống có trách nhiệm, tự lập và làm chủ cuộc đời mình. Đừng bao bọc con mình quá, mãi nó sẽ không lớn được, sau này lớn lên nó sẽ làm khổ em và gia đình bé nhỏ của nó, em nhé".

Là một bà mẹ đơn thân, Hồng Quế đồng cảm với tình thương dành cho con trai của Thu Thủy bởi nữ ca sĩ quyết định rời đi vì con không nhận được tình cảm từ cha. "Không ai thương con mình bằng chính mình. Họ có thể bỏ lại tất cả mặc cả sự hy sinh của mình vì thứ gì đó nhưng ngược lại mình sẽ không bao giờ bỏ rơi con của mình. Thương chị".

Thu Thủy rớt nước mắt xác nhận ly hôn chồng sau 17 năm.

Cũng là một người mẹ và trải qua hôn nhân không hạnh phúc, MC Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi rất hiểu những nỗi đau đàn chị Thu Thủy đang trải qua. "Chị Thủy mạnh mẽ khi chọn cách đối diện nỗi đau, chia sẻ câu chuyện của mình để khiến chúng ta, những người ngoài cuộc được dịp chiêm nghiệm. Nhưng cái chị ấy trải qua cả sau khi nói ra tất cả vẫn sẽ không hề dễ chịu", MC Quỳnh Chi nói.

Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng chồng Thu Thủy là một người đàn ông tồi và ích kỉ, thậm chí MC không ngần ngại dành từ "độc ác" để nói về chồng của đàn chị đồng thời cho rằng, đây mới là lúc hạnh phúc đích thực chuẩn bị tìm đến Thu Thủy khi cô giải thoát chính mình.

"Đàn ông không phụ chăm con xác định là tồi, giữ con 20 phút than vãn xác định là tồi, thích thì bỏ đi khóa máy khi có con với nhau xác định là tồi, không biết cư xử với người phụ nữ theo mình tin mình gần 20 năm là tồi, không đáng để một người phụ nữ đàng hoàng huống chi xinh đẹp, giỏi giang như chị Thủy hiểu, thông cảm và bào chữa", Quỳnh Chi bức xúc.

Không chỉ những bạn bè, đồng nghiệp là phụ nữ xót xa trước câu chuyện của Thu Thủy mà ngay đến những đồng nghiệp nam cũng không khỏi bức xúc trước người chồng vô tâm của nữ ca sĩ.

17 năm yêu nhau và gắn bó của Thu Thủy với chồng kết thúc bằng lá đơn ly hôn.

Only C cho biết, bản thân anh làm cha cũng đôi lúc bị trầm cảm nặng đến mức muốn tìm sự giải thoát nhưng khi nghĩ đến vợ và con trai, anh lại tiếp tục chiến đấu và cố gắng từng ngày. "Ngoài kia tôi biết nhiều người dù bận trăm công nghìn việc nhưng chuyện thờ ơ với gia đình, con cái khó có thể xảy ra, và khó chấp nhận được dù mỗi người một hoàn cảnh", Only C bức xúc.

Theo quan điểm của nam nhạc sĩ, tự do cá nhân dù quan trọng đến đâu thì khi có con - những tài sản vô giá - bậc làm cha mẹ phải đánh đổi chút tự do để dành cho gia đình bởi "sẽ cô đơn thế nào khi không được cha mẹ quan tâm vỗ về".

"Đừng vô tâm với con cái. Tôi không muốn dạy đời và phán xét ai cả nhưng hôm nay nghe câu chuyện của chị Thu Thủy, toi thấy xót cho con của chị. Mong mẹ con chị và gia đình sẽ tìm lại được sự yêu thương mình xứng đáng được hưởng", Only C chia sẻ.

Đồng quan điểm với Only C, Trịnh Thăng Bình khẳng định Thu Thủy là người phụ nữ đáng được trân trọng và cả tôn trọng. "Mình nể phục sự nghiêm túc lao động và rất chịu khó trong công việc của chị. Quần áo, tóc tai luôn chỉn chu, không để ai phải chờ mình một giây phút nào. Làm show giải trí nên cũng chịu khó bung mảng miếng hài hước cùng mọi người mặc dù đằng sau...".

Trong khi đó, Hoàng Bách lại mừng cho Thu Thủy khi cô có thể bước qua quãng đời buồn, mười mấy năm thanh xuân không ít nhưng quá nhiều nước mắt của mình. "Em dám nói ra sau bao ấm ức là rất dũng cảm! Vượt qua rồi, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc và tỏa sáng vì mình, vì con nghe em!

Gửi các cô gái còn đang khổ sở vì lấy nhầm những con thú hoang: Hãy rời bỏ, càng sớm càng tốt, đàn ông đến con mình còn không biết yêu thương thì đừng mong nó có thể thay đổi. Vì nó chỉ biết yêu bản thân mà thôi! Hãy trả nó về với môi trường thiên nhiên hoang dã nó thuộc về! Tìm người xứng đáng hơn nhé! Đàn ông tốt trên thế giới này còn nhiều lắm!".

Video: Thu Thủy chia sẻ về hạnh phúc gia đình trước khi ly hôn

Thái Phương