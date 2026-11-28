Vào tối ngày 26/11, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng và lo lắng trước thông tin Hậu Hoàng chia sẻ việc bản thân mắc ung thư máu.

Nữ YouTuber cũng cho biết thêm về thời gian phát hiện ra căn bệnh này. Cô bộc bạch: "Tui mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tui cũng khóc rất nhiều. Cố lên nha Thuý Hậu ơi". Những chia sẻ chân thành từ cô khiến đông đảo công chúng không khỏi xót xa.

Hậu Hoàng gây lo lắng khi cho biết đang điều trị bệnh ung thư máu. Ảnh: FBNV

Cô chỉ vừa phát hiện bệnh 2 ngày, đang trong tình trạng suy sụp. Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau 1 giờ đăng tải, dòng trạng thái của cô thu hút khoảng 122.000 lượt tương tác. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm, động viên nhằm tiếp thêm sức mạnh cho cô trước biến cố lớn về sức khỏe.

Cũng trong tối 26/11, ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh đã trực tiếp đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng. Trong khoảnh khắc được đăng tải, nữ YouTuber để lộ đôi mắt sưng sau khi khóc nhiều. Ngồi bên cạnh đàn em, Dương Hoàng Yến gửi lời nhắn nhủ đầy tình cảm: "Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước nhé!".

Dương Hoàng Yến trực tiếp tới bệnh viện thăm Hậu Hoàng.

Bên cạnh Dương Hoàng Yến, hàng loạt gương mặt quen thuộc như Tiến Luật, Hòa Minzy, Đức Phúc, Minh Hằng, Ái Phương... cũng gửi gắm lời chúc bình an, hy vọng Hậu Hoàng mau chóng chiến thắng bệnh tật. Sự yêu thương, lo lắng từ giới nghệ sĩ lẫn khán giả chính là minh chứng rõ nét cho tình cảm lớn lao mà cô tích lũy được suốt chặng đường làm nghề.

Người mẫu Đồng Ánh Quỳnh gửi lời động viên.

Nhiều sao Việt, đặc biệt là những người chị em thân thiết tại chương trình Chị đẹp 2024 gửi lời động viên tới nữ Youtuber. Ảnh chụp màn hình

Hàng nghìn bình luận hỏi thăm, động viên từ cộng đồng mạng được gửi tới Hậu Hoàng. Vốn quen với hình ảnh vui vẻ, giàu năng lượng của cô trong các video và chương trình truyền hình, nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin sức khỏe của cô. Người xem mong nữ YouTuber sớm ổn định tinh thần, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình tại Học viện Tài chính vào năm 2017, cô từng trải qua công việc văn phòng trước khi rẽ hướng sang con đường sáng tạo nội dung. Trước đó, cô cũng từng hoạt động cùng nhóm nhảy S.U.D Crew và rèn luyện hiphop từ những năm tháng sinh viên.

Hậu Hoàng được biết đến là một Youtuber đa tài. Ảnh: FBNV

Khoảng năm 2017, Hậu Hoàng được biết đến rộng rãi qua các video nhạc chế. Cô lựa chọn đề tài gần gũi như chuyện trường lớp, gia đình, ký ức tuổi thơ hay truyện cổ tích. Lùn thì sao, Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Chị em cây khế, Sức mạnh của Sao Đỏ… là những sản phẩm góp phần đưa cô đến với khán giả trẻ.

Ở mỗi sản phẩm, Hậu Hoàng đều tự mình đóng các vai diễn, kết hợp khéo léo giữa giọng hát, khả năng diễn xuất cùng vũ đạo. Các câu chuyện đời thường được cô khai thác dưới góc nhìn dí dỏm và phong cách thể hiện lém lỉnh. Hàng loạt video của cô thu về hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu lượt xem, giúp kênh YouTube cá nhân cán mốc khoảng 8,4 triệu người đăng ký.

Dù thường thể hiện sự hoạt bát trong video, Hậu Hoàng nói cô nhút nhát trước máy quay, thận trọng với phát ngôn khi nhận lời tham gia Sao nhập ngũ (2020). Đây cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô góp mặt.

Cô tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ cùng hàng loạt sao Việt.

Tại Lữ đoàn Đặc công 429, Hậu Hoàng cùng Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Khánh Vân, Kỳ Duyên trải nghiệm sinh hoạt, huấn luyện trong quân đội. Các nội dung đòi hỏi thể lực, sự kiên trì và tuân thủ kỷ luật đưa cô vào môi trường khác với công việc sáng tạo video.

Đến năm 2021, Hậu Hoàng góp mặt tại Sàn đấu vũ đạo và đồng hành cùng biên đạo Ngọc Tân. Đây là sân chơi giúp cô thể hiện rõ nét hơn khả năng nhảy múa từng được lồng ghép trong các video cá nhân.

Tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, Hậu Hoàng thử sức với các yêu cầu ca hát, vũ đạo và phối hợp nhóm.

Video Hậu Hoàng gây ấn tượng trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024 (Nguồn Tiktok Hậu Hoàng)

Thời gian gần đây, thông qua Dấu chân tình thân, Hậu Hoàng cùng đội ngũ sản xuất đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới dành tặng bố mẹ. Sự kiện được dàn dựng mang đậm dấu ấn thập niên 1990 với sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết và nữ diễn viên Diệu Nhi.