Danh mục 20 nhóm mã hàng được áp thuế suất 0% và quy định chuyển tiếp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 421/2026/NĐ-CP thay thế Phụ lục II của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP về thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung, chính thức áp dụng từ ngày 26/11/2026. Trước thời điểm văn bản này có hiệu lực, các sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc Phụ lục II nằm trong diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu và thuộc trường hợp không áp dụng thuế suất 0%.

Theo danh mục mới điều chỉnh, có bốn nhóm kim loại với tổng cộng 20 nhóm mã hàng xuất khẩu được đưa ra khỏi Phụ lục II để chuyển sang diện áp dụng thuế suất GTGT 0% khi đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể, nhóm nhôm gồm các mã 76.01, 76.02, 76.03, 76.04, 76.05 và 76.06; nhóm đồng gồm các mã 74.03, 74.04, 74.05, 74.06, 74.07 và 74.11. Đối với hai kim loại còn lại, nhóm kẽm gồm các mã 79.01, 79.02, 79.03, 79.04 và 79.05, còn nhóm thiếc gồm các mã 80.01, 80.02 và 80.03.

Riêng đối với mặt hàng đồng, Phụ lục II mới vẫn giữ nguyên nhóm 74.01 và 74.02, gồm sten đồng, đồng kết tủa, đồng chưa tinh luyện và a-nốt đồng dùng để điện phân tinh luyện. Vì vậy, khi xác định chính sách thuế, doanh nghiệp cần đối chiếu chính xác mã hàng ghi trên tờ khai hải quan với danh mục mới ban hành.

Một quy định đáng chú ý tại Nghị định số 421/2026/NĐ-CP là cơ chế chuyển tiếp cho phép hàng hóa thông quan trước ngày 26/11/2026 vẫn có thể áp dụng chính sách mới. Cụ thể, các lô hàng xuất khẩu thuộc nhóm mã được đưa ra khỏi danh mục tuy đã thông quan trước ngày 26/11/2026 nhưng có thời điểm xác định thuế GTGT rơi vào ngày 26/11/2026 hoặc sau đó vẫn được hưởng quy định mới. Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, người bán tự xác định thời điểm tính thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan. Do đó, lô hàng thuộc nhóm mã mới điều chỉnh nếu thông quan vào ngày 25/11/2026 và có thời điểm xác định thuế GTGT vào ngày 26/11/2026 sẽ thuộc diện áp dụng chính sách mới.

Điều kiện hưởng thuế suất 0% và ngưỡng hoàn thuế đầu vào từ 300 triệu đồng

Để được áp dụng thuế suất GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc các nhóm mã nêu trên, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hồ sơ quy định tại Điều 18 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ bắt buộc gồm hợp đồng bán hoặc gia công hàng xuất khẩu, hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu trong trường hợp xuất khẩu qua bên nhận ủy thác. Doanh nghiệp đồng thời phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và tờ khai hải quan theo đúng quy định hiện hành.

Về chính sách hoàn thuế, Nghị định số 421/2026/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong tháng hoặc quý sẽ được hoàn thuế nếu số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện còn lại từ 300 triệu đồng trở lên. Trường hợp doanh nghiệp vừa xuất khẩu vừa bán hàng trong nước, đơn vị phải thực hiện bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa trước khi xác định số thuế đạt ngưỡng hoàn.

Mức hoàn thuế tối đa bằng 10% doanh thu xuất khẩu của kỳ hoàn thuế. Quy định hoàn thuế này loại trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác. Tuy nhiên, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu nằm ngoài diện loại trừ này. Việc đưa 20 nhóm mã hàng nhôm, đồng, kẽm và thiếc ra khỏi danh mục không chịu thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp thu hồi thuế GTGT đầu vào khi đủ điều kiện, qua đó giảm áp lực vốn lưu động và bổ sung nguồn lực đầu tư vào công nghệ, chế biến sâu.