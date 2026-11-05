Loạt sản phẩm công nghệ mới hội tụ tại IEAE HANOI 2026

Nhiều mặt hàng gia dụng được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Lam Giang

Ngày 5-11, Triển lãm Quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) bắt đầu mở cửa với sự phối hợp tổ chức của Chaoyu Expo và Công ty VINEXAD tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trên diện tích hơn 20.000 m2 diện tích trong nhà.

Các sản phẩm điện tử thông minh với nhiều chủng loại. Ảnh: Lam Giang

Theo ban tổ chức, tham gia triển lãm nhiều thương hiệu quốc tế lớn mang đến các sản phẩm thiết kế độc quyền, được phát triển phù hợp với thị trường Việt Nam, hỗ trợ nhà phân phối và đại lý xây dựng lợi thế cạnh tranh.

Các doanh nghiệp tham gia có kinh nghiệm thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng và quy trình vận hành hoàn thiện. Sản phẩm được giới thiệu đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam và nhiều thị trường khác, giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa danh mục hàng hóa, hạn chế cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm tương đồng.

Các hoạt động live stream bán hàng diễn ra trong triển lãm. Ảnh: Lam Giang

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ OEM, ODM và gia công theo thương hiệu riêng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu nội địa và nhà nhập khẩu Việt Nam, qua đó giảm rào cản về nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đẩy nhanh quá trình nâng cấp sản phẩm.

Triển lãm còn có nhà cung cấp linh kiện điện tử, điện gia dụng, giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và giải pháp chuỗi cung ứng. Danh mục gồm linh kiện điện tử 3C, thiết bị gia dụng thông minh, thiết bị viễn thông và bộ phận tích hợp, phục vụ nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa.

Một số doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất tại các nhà máy đặt ở Việt Nam. Sản xuất gần thị trường giúp rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu chi phí logistics; hỗ trợ nhà bán buôn và người kinh doanh trực tuyến đặt hàng nhỏ, bổ sung hàng nhanh.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 7-11. Ảnh: Lam Giang

IEAE HANOI 2026 cũng hướng đến văn phòng thu mua quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Chương trình kết nối giao thương B2B tại triển lãm hỗ trợ các đơn vị tiếp cận đối tác phù hợp, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại.