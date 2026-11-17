Khi châu Âu thúc đẩy các biện pháp ứng phó với làn sóng di cư bất hợp pháp, 5 quốc gia thành viên EU vừa công bố kế hoạch thành lập một trung tâm tại Rwanda dành cho những người không có quyền cư trú hợp pháp ở châu Âu.

Theo The Guardian, Đức, Áo, Hà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp là những nước đầu tiên tận dụng quy định mới của EU về hồi hương. Quy định này cho phép đưa những người đã sử dụng hết mọi biện pháp kháng cáo đối với quyết định trục xuất khỏi châu Âu đến một quốc gia thứ ba.

Thủ tướng Mette Frederiksen của Đan Mạch, một trong số 5 quốc gia tham gia, cho biết kế hoạch về một "trung tâm hồi hương" ở Rwanda sẽ là "yếu tố thay đổi cuộc chơi" trong việc đối phó với những gì bà gọi là "những thách thức to lớn từ vấn nạn di cư bất hợp pháp".

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 16/11, 5 quốc gia EU cho biết "các cuộc đàm phán cụ thể với đối tác Rwanda sẽ sớm bắt đầu để triển khai kế hoạch".

Họ khẳng định chương trình này sẽ "đóng góp quan trọng vào việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, phá vỡ mô hình kinh doanh của những kẻ buôn người và giảm bớt gánh nặng cho người dân của chúng ta".

Các quan chức hy vọng sẽ đưa 100 người đến Rwanda từ đầu năm tới để thử nghiệm mô hình này. Chương trình sẽ áp dụng đối với người trưởng thành đã bị từ chối đơn xin tị nạn hoặc những người không có quyền cư trú hợp pháp tại EU.

Đức, Áo, Hà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp là những nước đầu tiên tận dụng quy định mới của EU về hồi hương nhằm ứng phó với vấn nạn di cư bất hợp pháp ở châu Âu. Ảnh: DW

Theo các nguồn tin ngoại giao, về lý thuyết, những người di cư sẽ lưu trú tại một trung tâm tiếp nhận ở Rwanda trong vài tháng, trước khi đưa ra lựa chọn: Hòa nhập vào cuộc sống tại quốc gia thuộc khu vực Hồ Lớn này của châu Phi hoặc trở về quê hương của họ.

Khác với kế hoạch từng thất bại của chính phủ Đảng Bảo thủ Anh tại Rwanda, hay thỏa thuận giữa Italy và Albania, chương trình này sẽ không áp dụng đối với những người đang trong quá trình xin tị nạn.

Các quốc gia tham gia cho biết, trung tâm tiếp nhận này sẽ là một cơ sở mở, không nhằm mục đích lưu trú dài hạn mà để phục vụ cho các đợt tiếp nhận người di cư theo từng đợt. Các nguồn tin ngoại giao cũng xác nhận rằng các quốc gia EU này không sử dụng các cơ sở do Anh tài trợ xây dựng tại Kigali.

Các chính phủ liên quan lập luận rằng kế hoạch này sẽ bảo vệ hệ thống tị nạn của châu Âu, đồng thời loại bỏ động lực khiến người di cư bất hợp pháp tìm đường đến châu lục này.

Bộ trưởng Nhập cư Đan Mạch, ông Morten Bødskov – người đại diện cho một chính phủ tiên phong trong việc áp dụng chính sách cứng rắn đối với vấn đề di cư (một cách tiếp cận đang được nhiều nước EU học theo) – đã gọi đây là "một bước đột phá lớn".

Bộ trưởng Nội vụ Đức, Alexander Dobrindt, cho biết: "Các trung tâm hồi hương mang đến một phương pháp tích cực đối với những người không có quyền lưu trú và không có tương lai tại châu Âu, trong khi quốc gia xuất xứ của họ lại không hợp tác trong tiến trình đưa công dân về nước".

Minh Đức (Theo The Guardian, Channel4)