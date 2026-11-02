Loạt quốc gia phát hiện kim khâu, đinh sắt trong kẹo Halloween của trẻ em

Các vật thể nguy hiểm, gồm kim khâu kim loại và nam châm, đã được tìm thấy trong kẹo do trẻ em thu gom trong các hoạt động mừng Halloween tại một số bang liên bang của Đức, theo cảnh sát địa phương.

Những báo cáo đầu tiên đến từ Thuringia, nơi trẻ em ở làng Wintzingerode tìm thấy kim khâu kim loại trong một số viên kẹo sau khi tham gia hoạt động xin kẹo.

Một sự cố tương tự đã được báo cáo ở Herbsleben, nơi một cây kim được phát hiện trong một viên kẹo dẻo. Cảnh sát đang điều tra những ngôi nhà mà trẻ em đã ghé thăm trước khi phát hiện ra các món kẹo bị gài dị vật.

Tại Baden-Wuerttemberg, 2 gia đình ở thị trấn Filderstadt đã tìm thấy nhiều cây kim trong các thanh bánh xốp hạt dẻ sữa. Các vật thể kim loại cũng được phát hiện trong kẹo ở Rielasingen-Worblingen.

Tại Bavaria, các phụ huynh ở Landshut đã tìm thấy ốc vít và các vật thể kim loại nhọn khác trong kẹo và các thanh chocolate, trong khi trẻ em ở Nuremberg phát hiện ra kim khâu trong chocolate.

Các báo cáo tương tự đến từ Lower Saxony và Bremen. Tại Hanover, một bé gái 9 tuổi đã tìm thấy kim khâu trong 3 viên kẹo. Một cây kim khác được phát hiện trong một thanh chocolate ở thành phố Salzgitter, trong khi một chiếc đinh được tìm thấy trong kẹo ở Bremen.

Một sự cố riêng biệt đã được báo cáo tại đô thị Appenheim, thuộc bang Rhineland-Palatinate, nơi một bé trai 9 tuổi tìm thấy hai viên nam châm tí hon, có đường kính khoảng 2 mm, trong một viên kẹo dẻo.

Cảnh sát sau đó xác định rằng các viên nam châm đã rơi vào kẹo một cách vô tình và không tìm thấy bằng chứng về việc cố ý can thiệp.

Tính đến ngày 1/11, chưa có báo cáo nào về thương tích đối với trẻ em.

Các sự cố tương tự đã được báo cáo tại Đức trong những năm trước. Năm 2025, một người mẹ ở Kiel đã tìm thấy lưỡi dao cạo giữa các món kẹo Halloween của con mình, trong khi một thanh chocolate chứa đinh đã được phát hiện ở Bavaria vào năm 2024.

Các báo cáo về nghi vấn gài dị vật vào kẹo Halloween cũng đã xuất hiện từ Bắc Mỹ. Tại Mỹ, các trường hợp đã được ghi nhận ở 5 bang, liên quan đến kim khâu, kẹp tóc kim loại, dây thép, ốc vít và đinh ghim được tìm thấy trong kẹo của trẻ em.

Tại Canada, cảnh sát đã nhận được báo cáo từ một số tỉnh bang. Tại Toronto, một người cha đã tìm thấy kim khâu và đinh ghim được giấu trong 5 món kẹo Halloween, trong khi các cơ quan chức năng ở Quebec đã bắt đầu điều tra hai trường hợp liên quan đến một cây kim và một đinh ghim kim loại.

Tại Newfoundland và Labrador, cảnh sát đã nhận được 3 báo cáo về các vật thể kim loại nhỏ được tìm thấy trong các thanh chocolate nhỏ.

Theo RT