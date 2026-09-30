[Loạt Podcast] Y tế cơ sở từ thực tiễn: Dấu ấn lãnh đạo của tổ chức Đảng - Kỳ cuối: Chìa khóa số và tầm nhìn quản trị

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn của ngành, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, chính quyền trước nhân dân.

Quán triệt Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đã nhanh chóng ban hành các chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn địa phương; từ đó tạo bước chuyển căn bản trong tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Sự chủ động ấy được hiện thực hóa qua từng quyết sách sắp xếp lại mạng lưới, tối ưu nguồn lực và đẩy mạnh chuyển đổi số tại từng trạm y tế.

Nhìn lại hành trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, loạt Podcast chuyên đề “Y tế cơ sở từ thực tiễn: Dấu ấn lãnh đạo của tổ chức Đảng” sẽ khắc họa rõ nét từng chặng đường chuyển biến: từ bản lĩnh và tầm nhìn của cấp ủy đến cách tổ chức thực hiện và những kết quả, những chuyển biến được đo bằng thực tế trải nghiệm của người dân.

Kết thúc loạt Podcast là Kỳ cuối: Chìa khóa số và tầm nhìn quản trị. Từ phòng bệnh tại cơ sở, Nghị quyết 72 mở ra một yêu cầu mới: quản lý sức khỏe người dân bằng dữ liệu số. Khi thông tin khám, chữa bệnh từng bước được kết nối, ngành Y tế có thêm công cụ để quản lý, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động hơn.

Thực hiện: Trúc Sơn - Bích Nhàn - Trà Mi - Mỹ Linh - Nguyễn Tốt