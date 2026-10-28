Loạt phim Việt chuẩn bị đổ bộ rạp chiếu, đối đầu bom tấn ngoại

Poster sử thi "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại".

Mở đầu danh sách phim Việt là “Bò sữa bay”, phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Lấy bối cảnh nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, phim kể về Trâu (Nguyễn Hùng), người nông dân tìm cách đánh cắp công thức sữa bí mật nhưng dần nảy sinh tình cảm với nữ khoa học gia nắm giữ công thức. Anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu.

Ở thể loại tâm lý gia đình, “Ngày con còn mẹ” có sự tham gia của Phương Anh Đào và Hồng Đào. Phim xoay quanh Mây, cô con gái luôn cảm thấy mình không được mẹ quan tâm như anh trai. Những tổn thương tích tụ khiến quan hệ mẹ con ngày càng căng thẳng, cho đến khi một biến cố buộc cả gia đình đối diện với những mâu thuẫn bị che giấu.

Trong khi đó, “Trại giam hạnh phúc” do Tuấn Trần đóng chính khai thác cuộc sống trong tù. Nhân vật Phúc, một giáo viên phải chịu án sau khi vô tình gây chết người trong lúc cứu em gái, tìm cách giúp những người xung quanh thay đổi. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với sự đe dọa từ một phạm nhân nguy hiểm.

“Mẹ mìn” của Minh Hằng cũng dự kiến ra rạp vào cuối tháng 11, sau khi lùi lịch chiếu từ tháng 10. Phim xoay quanh một thực thể hứa thực hiện điều ước cho những đứa trẻ và những người chịu nhiều đau khổ, nhưng mỗi điều ước đều đi kèm điều kiện riêng.

Ở nhóm phim quốc tế, “Godzilla trừ không” và “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” cùng dự kiến khởi chiếu ngày 6/11. Phim Nhật Bản “Godzilla trừ không” tiếp tục câu chuyện về quái vật khổng lồ, đặt con người trước hiểm họa khi Godzilla và quái vật ba đầu King Ghidorah xuất hiện.

Còn “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” được xây dựng từ sử thi Ấn Độ, với dàn diễn viên Ranbir Kapoor, Yash và Sai Pallavi. Phim kể về hoàng tử Rama, công chúa Sita và hành trình giải cứu nàng sau những biến cố trong thời gian lưu đày.

Ngoài các tác phẩm trên, lịch phim tháng 11 còn có: Thiên đường tăm tối, Chàng mèo mang mũ, Đơn hàng ma ám, Ebenezer phép màu đêm Giáng sinh và Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân.

Theo giới phân tích, sự đa dạng về thể loại mở rộng lựa chọn cho khán giả, đồng thời tạo thêm sức ép cạnh tranh giữa phim Việt và phim ngoại. Khả năng thu hút người xem của từng tác phẩm sẽ là yếu tố quyết định cục diện phòng vé trong tháng cuối năm.