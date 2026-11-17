Lễ khai mạc Tuần phim năm nay dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong lễ khai mạc là Chuyện tình Khau Vai, do CTCP Phim truyện I sản xuất.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11. Ảnh: Cục Điện ảnh.

Tuần phim diễn ra trên phạm vi cả nước, gồm các buổi chiếu miễn phí tại rạp và chương trình chiếu phim lưu động phục vụ người dân. Các tác phẩm được giới thiệu thuộc 3 thể loại gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Chương trình có cả phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp.

Hoạt động chiếu phim lưu động được các địa phương tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương chủ động lựa chọn phim, bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Danh sách phim chiếu lưu động gồm phim truyện Thanh âm vượt đại dương; các phim tài liệu Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài…

Ở thể loại hoạt hình, các tác phẩm được giới thiệu gồm Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên và Ngọn đèn ấm áp.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/11. Danh sách phim truyện gồm Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu. Hai bộ phim tài liệu được giới thiệu là Dáng đứng Việt Nam và Làng xây đảo. Ở thể loại phim hoạt hình có Người thầy của muôn đời và Phật Hoàng.

Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn khán giả nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, thông tin về phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.