Loạt phim Tết 2027 lộ diện, Trấn Thành gặp đối thủ đáng gờm

Với việc Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng vừa hé lộ 5 diễn viên đầu tiên, thị trường phim Tết 2027 đã có thêm thông tin đáng chú ý. Bên cạnh ba dự án bắt đầu công bố những chi tiết về quá trình sản xuất hoặc dàn diễn viên, Cận Kề Cái Chết và Tấm: Hoàng Cung Dị Truyện cũng được lên kế hoạch ra mắt dịp Tết nhưng chưa tiết lộ nhiều thông tin.

Trong số này, EM là dự án được đạo diễn Trấn Thành dành nhiều tâm huyết. Bộ phim vừa hoàn tất ghi hình vào giữa tháng 10/2026 và bước vào giai đoạn hậu kỳ, sau khi khai máy ngày 7/8. Đây cũng là tác phẩm có tựa đề ngắn nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Trấn Thành tính đến hiện tại.

Phim EM của Trấn Thành đã hoàn tất ghi hình.

Nội dung EM vẫn được ê-kíp giữ kín, từ câu chuyện đến ý nghĩa đằng sau tên phim. Trấn Thành từng chia sẻ anh quyết định tạm hoãn một kịch bản đã chuẩn bị trước đó sau khi tiếp cận và có sự đồng cảm mạnh mẽ với câu chuyện của EM. Danh tính dàn diễn viên chính thức cũng chưa được công bố. Những cái tên như Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy hay Hoa hậu Thanh Thủy hiện chỉ xuất hiện trong các đồn đoán, chưa được xác nhận.

Đối đầu trực tiếp với EM là Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim, phần tiếp theo của Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu - bộ phim từng thu về gần 249 tỷ đồng. Tác phẩm do Victor Vũ đạo diễn, Đinh Ngọc Diệp sản xuất, dự kiến khởi chiếu ngày 6/2/2027, tức mùng 1 Tết Đinh Mùi.

Lấy bối cảnh Việt Nam thế kỷ XIX, phần phim mới tiếp tục theo chân thám tử Kiên trong một vụ án độc lập, xoay quanh lời nguyền bí ẩn khiến kinh thành chìm trong những biến cố đẫm máu. Phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục Gia Truyện của nhà văn Hồng Thái, đồng thời phát triển thêm nhiều chất liệu mới để xây dựng câu chuyện trinh thám điện ảnh. Quốc Huy tiếp tục đảm nhận vai thám tử Kiên, trong khi các tuyến nhân vật phụ và phản diện vẫn được giữ kín. Dự án đã hoàn tất bản dựng, sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo trước ngày ra rạp.

Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim đã hoàn tất bản dựng.

Một màu sắc khác được bổ sung bởi Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng của đạo diễn Dương Minh Chiến, do Bluebells Studios phối hợp cùng nhóm hành động ActionC sản xuất. Phim lấy cảm hứng từ thời kỳ Loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam, kết hợp chất liệu cổ trang, võ hiệp và hành động.

Câu chuyện xoay quanh một người lính đào ngũ vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành mảnh bản đồ bí ẩn giữa các sứ quân. Để sinh tồn và bảo vệ công lý, nhân vật phải liên thủ với các nghĩa sĩ võ lâm nhằm ngăn chặn âm mưu đe dọa người dân. Dàn diễn viên vừa được hé lộ gồm Ma Ran Đô, Trần Quốc Anh, Trần Thiên Tú trong vai An Nhiên, Trầm Minh Hoàng (Hoàng Tóc Dài) và Yến My. Bên cạnh diễn xuất, Trầm Minh Hoàng còn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Dàn diễn viên Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng gồm Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My.

Hai dự án còn lại cũng góp thêm màu sắc riêng cho mùa phim Tết. Cận Kề Cái Chết do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, thuộc dòng phim chiến tranh, lịch sử và sinh tồn, lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1968-1969. Phim khai thác hành trình vượt ngục của nhân vật Hưng tại nhà tù Phú Quốc, nơi anh phải tìm cách bảo vệ bí mật quan trọng trong những tình huống sinh tử. Tuy nhiên, danh tính dàn diễn viên chính thức hiện chưa được công bố.

Cận Kề Cái Chết do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn.

Trong khi đó, Tấm: Hoàng Cung Dị Truyện của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân được giới thiệu là phần tiếp theo của Cám (2024), mở rộng câu chuyện sang bối cảnh cung đình với màu sắc kinh dị, cổ trang và cung đấu. Rima Thanh Vy được xác nhận trở lại với vai Tấm, bên cạnh diễn viên Ngô Hải Nam. Bộ phim hứa hẹn khai thác những âm mưu và cuộc tranh giành quyền lực nơi hậu cung, tiếp tục kết hợp chất liệu cổ tích với yếu tố kinh dị.

Cả năm dự án đều được giới thiệu sẽ góp mặt trong mùa phim Tết 2027, với ngày 6/2/2027 được nêu là lịch khởi chiếu dự kiến của các tác phẩm. Tuy nhiên, lịch phát hành cuối cùng vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ từng ê-kíp.

Đáng chú ý, đây là mùa Tết có sự góp mặt của hai đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành và Victor Vũ. Cuộc cạnh tranh giữa EM và Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim vì thế trở thành tâm điểm chú ý, trong khi Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, Cận Kề Cái Chết và Tấm: Hoàng Cung Dị Truyện đem đến những lựa chọn khác biệt về thể loại. Liệu cuộc đua phòng vé Tết 2027 sẽ nghiêng về phim tâm lý bí ẩn, trinh thám cổ trang hay những câu chuyện hành động, kinh dị?