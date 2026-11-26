Thị trường phim Việt những tháng cuối năm 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt dự án lần lượt chuẩn bị ra rạp. Tuy nhiên, thành công vượt ngoài kỳ vọng của Trại Giam Hạnh Phúc đang tạo nên áp lực không nhỏ cho những tác phẩm nối tiếp. Trong bối cảnh một bộ phim vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, các nhà sản xuất phải tính toán kỹ lưỡng thời điểm phát hành để tránh rơi vào thế cạnh tranh bất lợi.

Đáng chú ý, Trại Giam Hạnh Phúc đang sở hữu thành tích phòng vé vô cùng ấn tượng. Chỉ sau một ngày khởi chiếu, bộ phim đã cán mốc 50 tỷ đồng và nhanh chóng vượt 100 tỷ đồng sau khoảng 4,5 ngày tính từ những suất chiếu sớm tối 18/11. Đến ngày 25/11, tác phẩm tiếp tục duy trì phong độ nổi bật, doanh thu tiến sát mốc 180 tỷ đồng. Thành tích tăng trưởng liên tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim với khán giả, đồng thời giúp Trại Giam Hạnh Phúc trở thành đối thủ đáng gờm đối với những dự án Việt chuẩn bị ra rạp trong thời gian tới.

Trại Giam Hạnh Phúc liên tiếp lập thành tích ấn tượng, doanh thu tiến sát mốc 180 tỷ đồng sau vài ngày ra rạp.

Không chỉ tạo nên cú bứt phá về doanh thu, Trại Giam Hạnh Phúc còn đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp đạo diễn Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn). Đây là tác phẩm thứ ba liên tiếp của anh vượt mốc 100 tỷ đồng, sau hai phần Làm Giàu Với Ma. Thành tích này cho thấy sức hút của bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể với những đối thủ đang chiếu ngoài rạp.

Trong khi đó, các dự án chuẩn bị ra mắt lại phải đối diện bài toán không dễ giải. Mới đây, Mẹ Mìn chính thức thông báo dời lịch khởi chiếu sang ngày 2/12. Như vậy, đường đua phim Việt đầu tháng 12 càng thêm đông đúc khi có đến ba tác phẩm cùng nhập cuộc trong một tuần: Mẹ Mìn (2/12), Con Mắt Thứ Ba (4/12) và Bắt Cá Ba Tay (4/12).

Tình huống này khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến cuộc đổ bộ của bộ ba Bò Sữa Bay (6/11), Ngày Con Còn Mẹ (11/11) và Trại Giam Hạnh Phúc (20/11) trước đó. Dù cùng góp mặt trong đường đua phim Việt tháng 11, mức độ bứt phá của các tác phẩm lại có sự khác biệt. Đáng chú ý, Trại Giam Hạnh Phúc nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, tạo sức ép lớn lên những bộ phim phát hành cùng thời điểm.

Mẹ Mìn, Con Mắt Thứ Ba và Bắt Cá Ba Tay cùng gia nhập đường đua phim Việt đầu tháng 12.

Việc nhiều tác phẩm lựa chọn lịch chiếu vào đầu tháng 12 cũng cho thấy các nhà làm phim đang tích cực tìm kiếm thời điểm phù hợp cho dự án của mình trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, khi một đối thủ đang nắm giữ thành tích phòng vé nổi bật, việc tìm kiếm suất chiếu thuận lợi, thu hút sự chú ý của khán giả và duy trì sức cạnh tranh sẽ không phải chuyện đơn giản.

Đặc biệt, cuộc đua cuối năm còn là phép thử đối với khả năng lựa chọn thời điểm phát hành của các nhà sản xuất. Một bộ phim có nội dung hấp dẫn chưa chắc đã dễ dàng tạo được dấu ấn nếu phải chia sẻ sự quan tâm của khán giả với quá nhiều đối thủ.

Với thành tích hiện tại của Trại Giam Hạnh Phúc, đường đua phim Việt tháng 12 được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến đáng chú ý. Liệu Mẹ Mìn, Con Mắt Thứ Ba hay Bắt Cá Ba Tay có thể tạo nên bất ngờ, hay tiếp tục rơi vào thế khó trước sức hút của những tác phẩm đang chiếm lĩnh phòng vé? Đây là câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm trong những ngày tới.