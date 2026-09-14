Loạt phim hành động đáng chú ý nửa cuối năm 2026

Sự đa dạng về bối cảnh, nhân vật và phong cách hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả yêu thích thể loại này.

HOPE vùng tử địa (Đang chiếu tại rạp)

HOPE vùng tử địa lấy bối cảnh tại Hope Harbor, một thị trấn cảng hẻo lánh nằm gần khu phi quân sự. Khi một sinh vật được cho là “hổ” xuất hiện trong khu vực, lực lượng cứu hộ lại đang được điều động đến nơi khác để ứng phó với một vụ cháy rừng. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài cũng đột ngột bị cắt đứt, khiến người dân nơi đây phải tự mình đối mặt với hiểm nguy. Thế nhưng, mối đe dọa thực sự không phải một con vật đơn lẻ, mà là một giống loài bí ẩn vượt xa khả năng nhận thức của con người.

Bộ phim vinh dự góp mặt tại hạng mục tranh giải chính thức của Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Na Hong-Jin tham gia hạng mục cạnh tranh tại Cannes sau 10 năm kể từ “The Wailing”. Sau buổi công chiếu tại Cannes, bộ phim nhận được tràng vỗ tay kéo dài 6 phút từ khán giả, tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Sở hữu dàn diễn viên tên tuổi gồm Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Cameron Britton cùng Alicia Vikander và Michael Fassbender, kết hợp với câu chuyện kịch tính và không khí căng thẳng, HOPE vùng tử địa hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh ấn tượng, đồng thời thể hiện dấu ấn riêng trong cách xây dựng câu chuyện trên màn ảnh rộng. Phim hiện có đủ các định dạng đặc biệt như: IMAX, 4DX, ScreenX và Ultra 4DX.

Trái tim quái thú (khởi chiếu 25/9/2026)

Lấy bối cảnh vùng hoang dã Alaska rộng lớn và đầy thử thách, Trái tim quái thú (tựa gốc: HEART OF THE BEAST) theo chân sĩ quan lực lượng đặc nhiệm James Belmont (Brad Pitt) cùng chú chó nghiệp vụ trung thành Odin sau khi cả hai may mắn sống sót trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc và bị mắc kẹt giữa vùng thiên nhiên hoang sơ của Alaska.

Không còn sự hỗ trợ từ bên ngoài, cả hai phải nương tựa vào nhau để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và những nguy hiểm luôn cận kề. Bên cạnh cuộc đấu tranh giành sự sống, bộ phim còn khắc họa mối liên kết đặc biệt giữa con người và người bạn bốn chân, nơi lòng trung thành và sự tin tưởng trở thành sức mạnh giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Bộ phim được đạo diễn bởi David Ayer, nhà làm phim nổi tiếng với phong cách hành động mạnh mẽ qua các tác phẩm như Fury, Training Day, The Fast and the Furious…. Đồng hành cùng Ayer, Brad Pitt đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất cùng với Damien Chazelle, nhà làm phim từng đoạt giải Oscar với các tác phẩm “Whiplash” và “La La Land”. Bên cạnh Brad Pitt và chú chó cứu hộ kỳ cựu Uber (vai Odin), TRÁI TIM QUÁI THÚ còn có sự tham gia của diễn viên gạo cội JK Simmons (Whiplash, Spiderman, Invincible) và ngôi sao trẻ Anna Lambe.

Phim Street fighter (dự kiến khởi chiếu 16/10/2026)

Lấy bối cảnh năm 1993, bộ phim theo chân Ryu và Ken Masters khi cả hai bất đắc dĩ buộc trở lại Giải đấu Võ sĩ Thế giới, nơi quy tụ những cao thủ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng đằng sau những màn so tài nảy lửa là một âm mưu nguy hiểm, đẩy Ryu và Ken vào cuộc đối đầu không chỉ với nhau mà còn với những ám ảnh từ quá khứ. Để vượt qua tất cả, họ buộc phải chiến đấu đến cùng bởi chỉ một thất bại cũng có thể khiến mọi thứ đi đến “game over”.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Kitao Sakurai, người từng đồng đạo diễn mùa 2 của series Beef (Bất Hòa), Phim Street fighter có sự tham gia của dàn diễn viên đa dạng, trải dài từ các ngôi sao điện ảnh đến những gương mặt nổi bật trong làng thể thao. Nổi bật trong đó là ngôi sao của To All the Boys I’ve Loved Before, Noah Centineo, hóa thân thành Ken Masters, cùng Andrew Koji - gương mặt quen thuộc của series Warrior - đảm nhận nhân vật Ryu và sao trẻ Callina Liang (Bad Genius) trong vai Chun-Li. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của rapper kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Curtis “50 Cent” Jackson trong vai Balrog và Jason Momoa (Aquaman, Minecraft) đảm nhận vai Blanka.

Bên cạnh dàn diễn viên điện ảnh, Phim Street fighter còn tạo điểm nhấn với sự xuất hiện của nhiều võ sĩ “hàng thật giá thật”. Hai ngôi sao đô vật vô địch WWE Joe “Roman Reigns” Anoa’i và Cody Rhodes lần lượt đảm nhận vai Akuma và Guile, trong khi đô vật Nhật Bản Hirooki Goto sẽ thủ vai E. Honda, cùng Rayna Vallandingham, nhà vô địch võ thuật trẻ vào vai Juli và võ sĩ UFC Alexander Volkanovski trong vai Joe.

Đêm hung tàn 2 (dự kiến khởi chiếu 4/12/2026)

Sau khi đánh bại cả một đội lính đánh thuê để giải cứu một gia đình trong phần phim đầu tiên, ông già Noel (David Harbour) tưởng như đã có thể tận hưởng cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, mùa Giáng sinh năm nay lại đưa ông trở lại một cuộc chiến mới khi tên trùm tội phạm tàn nhẫn do Jared Harris thủ vai gây ra hàng loạt biến động tại trung tâm thương mại Silver Bell Mall, biến nơi vốn tràn ngập không khí lễ hội trở thành chiến trường căng thẳng.

Thử thách lần này càng trở nên khó khăn khi Santa dần mất đi niềm tin vào ý nghĩa của Giáng sinh, đồng thời đánh mất cả sức mạnh đặc biệt vốn có. Để lấy lại những gì đã mất, ông phải tìm lại niềm tin vào lòng tốt của con người. Khi tình thế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, Santa quyết định gọi đến “quân bài chủ lực”: bà già Noel, do Kristen Bell thủ vai. Không còn hình ảnh dịu dàng quen thuộc, Mrs. Claus bước vào cuộc chiến với phong thái mạnh mẽ, sẵn sàng sát cánh cùng chồng trong những màn đối đầu đầy kịch tính.

Tiếp tục cầm trịch dự án là Tommy Wirkola, đạo diễn đứng sau What Happened to monday, Deadshow, Hansel & Gretel: Witch Hunter... Bên cạnh tài tử David Harbour, Đêm hung tàn 2 còn có sự góp mặt của dàn sao đáng chú ý, dẫn đầu bởi Kristen Bell (Frozen, The Good Place), diễn viên kỳ cựu Jared Harris (Chernobyl, Sherlock Holmes), huyền thoại Joe Pantoliano (Ma trận, Memento, The Last of Us), Daniela Melchior (Fast X, Guardians of the Galaxy Vol. 3), Andrew Bachelor (Greenland, The Walking Dead) và đô vật chuyên nghiệp của AEW Maxwell Friedman (The Iron Claw, Happy Gilmore 2).