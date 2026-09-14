Loạt phim gây sốt của Tỉnh Bách Nhiên trước Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được sự quan tâm lớn sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng. Vai Loan Niệm giúp nam diễn viên tiếp tục ghi dấu với hình tượng người đàn ông trưởng thành, quyết đoán nhưng giàu tình cảm. Bên cạnh ngoại hình và phong thái phù hợp với nhân vật, màn kết hợp cùng Tôn Thiên cũng góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim.

Đầu Xuân Tươi Sáng nhanh chóng trở thành một trong những phim ngôn tình đô thị được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Thành công của tác phẩm đồng thời đưa những vai diễn trước đây của Tỉnh Bách Nhiên trở lại danh sách được khán giả quan tâm. Nhìn lại các dự án này có thể thấy nam diễn viên từng thử sức với nhiều kiểu nhân vật, từ tình yêu nhiều tiếc nuối đến những vai diễn thiên về tâm lý và phá án.

1. Chúng Ta Của Sau Này

Tỉnh Bách Nhiên trong phim Chúng Ta Của Sau Này.

Chúng Ta Của Sau Này (2018) là một trong những tác phẩm gắn với dấu ấn của Tỉnh Bách Nhiên trên màn ảnh rộng. Anh đảm nhận Lâm Kiến Thanh, nhân vật có mối tình nhiều năm với Phương Tiểu Hiểu do Châu Đông Vũ thủ vai.

Câu chuyện bắt đầu khi hai người tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến bay. Cuộc hội ngộ này mở ra dòng hồi tưởng về quãng thời gian họ từng bên nhau, từ những ngày còn trẻ cho đến lúc mỗi người lựa chọn một hướng đi khác.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách câu chuyện liên tục chuyển đổi giữa hiện tại và quá khứ. Tình yêu của Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu không được kể theo hướng một mạch đi đến kết thúc viên mãn, mà tập trung vào cảm giác tiếc nuối khi hai người từng rất gần nhau nhưng cuối cùng không thể đồng hành đến cuối.

Vai diễn cũng cho thấy khả năng của Tỉnh Bách Nhiên trong việc thể hiện những thay đổi của một nhân vật qua nhiều giai đoạn. Đây là màu sắc khác với hình tượng Loan Niệm hiện tại, nhưng đều có điểm chung ở cách nhân vật thể hiện tình cảm thông qua những lựa chọn và hành động.

2. Rừng Thép

Tỉnh Bách Nhiên trong Rừng Thép.

Nếu Chúng Ta Của Sau Này thiên về chuyện tình cảm, Rừng Thép lại đưa Tỉnh Bách Nhiên vào một không gian hoàn toàn khác.

Trong phim, anh đóng Giang Hàn Thanh, một giáo sư tâm lý học tội phạm tham gia tổ chuyên án. Người đồng hành với anh trong quá trình điều tra là Chu Cẩn, nữ cảnh sát hình sự đồng thời cũng là người vợ mới cưới. Vụ án còn liên quan đến Tưởng Thành, tình đầu của Chu Cẩn, khiến công việc và đời sống riêng của các nhân vật liên tục đan xen.

Giang Hàn Thanh không phải kiểu nam chính được xây dựng chủ yếu dựa trên yếu tố tình cảm. Nhân vật có vẻ ngoài lý trí, kín đáo và phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn liên quan đến công việc, hôn nhân và quá khứ.

Việc đảm nhận dạng vai này giúp Tỉnh Bách Nhiên cho thấy phạm vi lựa chọn nhân vật rộng hơn hình tượng nam chính ngôn tình. Đặc biệt, yếu tố tâm lý của nhân vật đòi hỏi cách thể hiện tiết chế hơn, thay vì dựa vào những biểu hiện tình cảm trực diện.

3. Quy Lộ

Tỉnh Bách Nhiên trong phim Quy Lộ.

Quy Lộ tiếp tục đưa Tỉnh Bách Nhiên trở lại với câu chuyện tình yêu, nhưng nhân vật Lộ Viêm Thần lại mang màu sắc riêng.

Trong phim, Lộ Viêm Thần và Quy Hiểu do Đàm Tùng Vận thủ vai từng là tình đầu của nhau. Sau những biến cố khiến cả hai chia tay, họ gặp lại khi đã trải qua nhiều năm và đứng trước lựa chọn có nên trao cho mối quan hệ cũ một cơ hội mới.

Lộ Viêm Thần được xây dựng là người ít nói, có vẻ ngoài lạnh lùng và thường thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Vì vậy, sức nặng của nhân vật không nằm ở những lời thoại quá nhiều cảm xúc mà ở cách anh phản ứng trước các tình huống và mối quan hệ với Quy Hiểu.

Màn kết hợp giữa Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng là một trong những yếu tố được chú ý của tác phẩm. Dù mô-típ tình đầu gặp lại không mới, cách hai nhân vật được xây dựng giúp câu chuyện giữ được sự tập trung vào những thay đổi của con người sau nhiều năm.

Từ những vai diễn này đến Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng, có thể thấy Tỉnh Bách Nhiên không chỉ gắn với một dạng nhân vật cố định. Nam diễn viên từng đi qua những câu chuyện tình nhiều tiếc nuối, nhân vật có màu sắc tâm lý phức tạp và hình tượng trưởng thành trong phim đô thị.

Loan Niệm vì thế không phải điểm bắt đầu của sức hút dành cho Tỉnh Bách Nhiên, mà là vai diễn tiếp tục mở rộng hình ảnh của nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ. Sự quan tâm dành cho nhân vật sau Đầu Xuân Tươi Sáng cũng tạo cơ hội để khán giả nhìn lại chặng đường diễn xuất trước đó, nơi anh đã thử sức với những màu sắc khá khác nhau.