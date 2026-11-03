Loạt ô tô mới ra mắt Việt Nam tháng 11: SUV điện hóa chiếm ưu thế

Sau tháng 10 sôi động với nhiều mẫu xe mới, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn tăng tốc trong tháng 11/2026. Các hãng xe dự kiến giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc những phân khúc khác nhau, trong đó đáng chú ý là bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90, Subaru Forester Hybrid, Volkswagen ID. Era 9X cùng thế hệ mới của Mazda CX-5.

Danh sách sản phẩm lần này cho thấy hai xu hướng nổi bật: SUV tiếp tục là kiểu xe được các hãng ưu tiên, trong khi công nghệ điện hóa ngày càng đa dạng, từ hybrid tự sạc, hybrid nhẹ đến xe thuần điện và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV).

Volvo EX90, ES90 và Subaru Forester Hybrid

Theo kế hoạch, Volvo Car Việt Nam sẽ giới thiệu hai mẫu xe thuần điện EX90 và ES90 vào ngày 6/11. Đây là những sản phẩm tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu Thụy Điển tại Việt Nam, sau mẫu EC40.

Bộ đôi thuần điện cao cấp Volvo EX90 và ES90

Trong đó, Volvo EX90 là SUV điện cỡ lớn, có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, phát triển trên nền tảng SPA2 và sử dụng kiến trúc điện áp 800V. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 111 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 600-620 km tùy phiên bản theo thông số quốc tế.

EX90 có hai cấu hình mô-tơ điện kép, gồm bản Twin Motor công suất 408 mã lực và bản Twin Motor Performance đạt 517 mã lực. Kiến trúc điện 800V cho phép xe sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút khi sử dụng trạm sạc DC công suất phù hợp.

Trong khi đó, Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện phát triển trên cùng nền tảng. Tùy cấu hình tại thị trường quốc tế, xe có công suất từ 333 đến 680 mã lực, sử dụng bộ pin 92 kWh hoặc 106 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 650-700 km theo chuẩn WLTP. Giá bán và cấu hình phân phối chính thức tại Việt Nam dự kiến được công bố trong sự kiện ra mắt.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Subaru Forester Hybrid cũng là mẫu xe được chú ý khi dự kiến ra mắt và trải nghiệm dành cho giới truyền thông vào ngày 11/11. Phiên bản này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ Boxer 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 194 mã lực.

Hệ truyền động đi kèm hộp số vô cấp điện tử e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD đặc trưng của Subaru. Theo thông tin được công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Forester Hybrid khoảng 4,9 lít/100 km trong điều kiện thử nghiệm đô thị. Giá bán chính thức hiện chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng cao hơn các phiên bản Forester máy xăng đang niêm yết từ 1,299-1,399 tỷ đồng.

Bổ sung SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động

Volkswagen Việt Nam cũng dự kiến đưa ba mẫu xe mới đến khách hàng trong tháng 11, gồm ID. Era 9X, Tiguan thế hệ mới và Tayron.

Volkswagen ID. ERA 9X có phạm vi hoạt động đến 1.651 km sau mỗi lần nạp đầy năng lượng xăng và điện. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Đáng chú ý nhất là Volkswagen ID. Era 9X, mẫu SUV cỡ lớn sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV/REEV. Với hệ truyền động này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, trong khi động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin.

Theo thông số được công bố, ID. Era 9X sử dụng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh. Bộ pin dung lượng 65,2 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút. Tổng phạm vi hoạt động được công bố lên tới 1.651 km theo chu trình thử nghiệm CLTC.

Mẫu SUV này có cấu hình 6 chỗ, được nhập khẩu từ Trung Quốc và dự kiến có giá dưới 3 tỷ đồng. Volkswagen Việt Nam lên kế hoạch giao xe từ tháng 11/2026, song mức giá chính thức vẫn cần được hãng xác nhận.

Bên cạnh ID. Era 9X, Volkswagen Tiguan thế hệ mới cũng chuẩn bị được phân phối tại Việt Nam. Xe có hai phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ xăng 1.4 TSI, giá dự kiến lần lượt 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.

SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron hoàn toàn mới đa năng được định vị trên Tiguan, bổ sung một lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi hơn nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái, công nghệ và sự tiện nghi

Trong khi đó, Volkswagen Tayron là mẫu SUV cỡ trung 7 chỗ, được định vị cao hơn Tiguan. Phiên bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI, giá 1,639 tỷ đồng; bản R-Line trang bị động cơ 2.0 TSI, giá 1,939 tỷ đồng. Cả hai mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và dự kiến bắt đầu giao xe trong tháng 11.

iCAUR V27 sử dụng công nghệ REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động)

Ngoài những sản phẩm kể trên, iCaur V27 cũng là cái tên đáng chú ý trong kế hoạch mở rộng thị trường của thương hiệu thuộc tập đoàn Chery. Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động REEV, kết hợp động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát điện với mô-tơ điện.

Theo thông số quốc tế, phiên bản dẫn động bốn bánh có công suất khoảng 455 mã lực, mô-men xoắn 505 Nm, bộ pin dung lượng khoảng 34,3 kWh và phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 200 km. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt thương hiệu và sản phẩm tại Việt Nam cần được phân biệt với thời điểm mở bán chính thức.

Mazda CX-5 thế hệ mới được khách Việt chờ đợi

Một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm là Mazda CX-5 thế hệ thứ ba. THACO Auto từng công bố kế hoạch giới thiệu và mở bán mẫu SUV cỡ C này từ tháng 11/2026. Tuy nhiên, thời điểm phân phối có thể được điều chỉnh sang đầu năm 2027, trong khi giá bán và cấu hình dành riêng cho Việt Nam chưa được công bố.

So với thế hệ hiện hành, CX-5 mới có thiết kế ngoại thất hiện đại hơn, kích thước mở rộng và khoang nội thất được làm mới. Theo thông số quốc tế, xe dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, trục cơ sở 2.815 mm. Một số thị trường được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 15,6 inch, cùng nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước chỉnh điện và hệ thống âm thanh Bose.

Tại một số thị trường, Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, đây chưa phải cấu hình đã được xác nhận dành cho thị trường Việt Nam. Việc mẫu xe xuất hiện trên website Mazda Việt Nam cho thấy quá trình chuẩn bị phân phối đang được triển khai.

Nhìn chung, loạt xe dự kiến xuất hiện trong tháng 11 cho thấy các hãng đang tăng tốc làm mới danh mục sản phẩm trước mùa mua sắm cuối năm. SUV vẫn giữ vai trò chủ lực, nhưng công nghệ điện hóa đang trở thành điểm nhấn trong nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến xe sang