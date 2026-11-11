Loạt ô tô mới đổ bộ thị trường Việt Nam tháng 11/2026: SUV áp đảo, xe điện và hybrid tiếp tục lên ngôi

Sau tháng 10 sôi động với hàng loạt mẫu xe mới được giới thiệu, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đón thêm nhiều sản phẩm đáng chú ý trong tháng 11/2026. Không chỉ có những mẫu xe hoàn toàn mới, nhiều thương hiệu còn tranh thủ giai đoạn mua sắm cuối năm để giới thiệu thế hệ mới hoặc bổ sung phiên bản sử dụng hệ truyền động điện hóa.

Điểm chung dễ nhận thấy là SUV tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách xe mới. Bên cạnh các dòng SUV động cơ xăng truyền thống, người tiêu dùng còn có thêm lựa chọn hybrid tự sạc (HEV), xe thuần điện (BEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).

Tuy nhiên, không phải tất cả những mẫu xe được nhắc đến đều đã có lịch ra mắt chính thức. Tính đến ngày 10/11, một số sản phẩm đã được công bố giá bán, một số có lịch giới thiệu trong những ngày tới, trong khi những cái tên khác mới dừng ở kế hoạch phân phối hoặc thông tin từ đại lý.

Volvo EX90 và ES90: Bộ đôi xe điện hạng sang giá từ 2,6 tỷ đồng

Mở đầu tháng 11 là sự xuất hiện của bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90, được thương hiệu ô tô Thụy Điển chính thức giới thiệu tại Việt Nam ngày 6/11.

Trong đó, Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Xe sở hữu thiết kế tối giản đặc trưng Bắc Âu, hệ số cản khí động học Cd 0,29 cùng nhiều trang bị cao cấp như hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins, công nghệ Dolby Atmos và các tính năng an toàn thuộc hệ thống Safe Space.

Volvo EX90 ra mắt Việt Nam hôm 6/11 vừa qua

Phiên bản Twin Motor Performance phân phối tại Việt Nam sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh AWD, sản sinh công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm. Bộ pin 106 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 625 km theo chuẩn WLTP.

Trong khi đó, Volvo ES90 là mẫu sedan điện hạng sang mang kiểu dáng fastback, sở hữu chiều dài cơ sở 3.102 mm và hệ số cản không khí Cd chỉ 0,25.

ES90 cũng sử dụng hệ truyền động Twin Motor Performance công suất 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm nhưng có phạm vi hoạt động lên tới 706 km theo chuẩn WLTP.

Giá bán bộ đôi xe điện Volvo tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Volvo ES90 được công bố giá bán 2,6 tỷ đồng, trong khi EX90 có giá 3,5 tỷ đồng. Cả hai mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia.

Sự xuất hiện của bộ đôi EX90 và ES90 cho thấy Volvo đang đẩy nhanh quá trình điện hóa tại Việt Nam, đồng thời mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng xe sang vốn quen thuộc với những thương hiệu Đức và Nhật Bản.

Subaru Forester Hybrid: Thêm lựa chọn SUV Nhật tiết kiệm nhiên liệu

Một trong những mẫu xe đáng chú ý tiếp theo là Subaru Forester Hybrid, dự kiến được giới thiệu và tổ chức trải nghiệm dành cho giới truyền thông tại Việt Nam vào ngày 11/11.

Khác với Forester sử dụng động cơ xăng truyền thống, phiên bản mới được trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc, kết hợp động cơ Boxer 2.5L với mô-tơ điện.

Subaru Forester Hybrid dự kiến ra mắt vào ngày 11/11

Theo thông số được công bố trước sự kiện, hệ truyền động này có tổng công suất khoảng 194 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp điện tử e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD.

Đây là cấu hình đáng chú ý bởi Subaru vẫn duy trì những đặc trưng về khả năng vận hành và hệ dẫn động bốn bánh, đồng thời bổ sung lợi thế tiết kiệm nhiên liệu của công nghệ hybrid.

Forester Hybrid dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Giá bán chính thức tại Việt Nam chưa được công bố.

Xe được nhập khẩu từ Nhật Bản

Sự xuất hiện của Forester Hybrid sẽ giúp Subaru gia tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi các mẫu xe như Honda CR-V e:HEV hay Hyundai Tucson Hybrid đã góp phần thúc đẩy xu hướng điện hóa.

Tuy nhiên, giá bán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận khách hàng của Forester Hybrid, nhất là khi Subaru thường được định vị ở nhóm sản phẩm có giá tương đối cao trong phân khúc.

iCaur V27: SUV phong cách địa hình sử dụng công nghệ REEV

Cũng trong ngày 11/11, thương hiệu iCaur thuộc tập đoàn Chery dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt tại Việt Nam, với mẫu SUV V27 là sản phẩm đáng chú ý.

iCaur V27 gây ấn tượng nhờ thiết kế vuông vức, mang phong cách xe địa hình với nhiều đường nét gợi liên tưởng đến Land Rover Defender.

Điểm đặc biệt của V27 nằm ở hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động REEV. Với cấu hình này, mô-tơ điện đảm nhiệm vai trò dẫn động, trong khi động cơ xăng hoạt động như máy phát điện nhằm bổ sung năng lượng cho bộ pin.

iCaur V27 gây ấn tượng nhờ thiết kế vuông vức, mang phong cách xe địa hình

Theo thông số được giới thiệu trước sự kiện, phiên bản dẫn động bốn bánh có công suất khoảng 449 mã lực, mô-men xoắn 505 Nm và sử dụng bộ pin dung lượng 34,41 kWh. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút ở điều kiện phù hợp.

Công nghệ REEV được xem là một hướng tiếp cận đáng chú ý đối với thị trường Việt Nam. Người dùng vẫn có thể trải nghiệm khả năng vận hành bằng mô-tơ điện nhưng giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc trên những hành trình dài.

Tuy nhiên, sự kiện ra mắt thương hiệu và giới thiệu sản phẩm cần được phân biệt với thời điểm chính thức mở bán. Giá bán, cấu hình thương mại và kế hoạch giao xe V27 tại Việt Nam vẫn cần được xác nhận.

Volkswagen ID. Era 9X: SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động tới 1.651 km

Một mẫu xe khác sử dụng công nghệ REEV được chờ đợi trong tháng 11 là Volkswagen ID. Era 9X.

Volkswagen ID. Era 9X

Mẫu SUV cỡ lớn này được phát triển theo hướng kết hợp trải nghiệm vận hành của ô tô điện với khả năng di chuyển đường dài nhờ động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.

Theo thông tin sản phẩm được công bố, ID. Era 9X sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 65,2 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút. Tổng phạm vi hoạt động được công bố lên tới 1.651 km theo chu trình CLTC.

Đây là thông số thử nghiệm theo tiêu chuẩn Trung Quốc, không đồng nghĩa với quãng đường vận hành thực tế trong mọi điều kiện.

ID. Era 9X sẽ góp phần mở rộng nhóm SUV cao cấp sử dụng công nghệ REEV tại Việt Nam

ID. Era 9X có cấu hình 6 chỗ, được nhập khẩu từ Trung Quốc và từng được thông tin có giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng. Kế hoạch giao xe được đề cập từ tháng 11/2026, nhưng mức giá chính thức và lịch bán hàng vẫn cần xác nhận từ Volkswagen Việt Nam.

Nếu được thương mại hóa đúng kế hoạch, ID. Era 9X sẽ góp phần mở rộng nhóm SUV cao cấp sử dụng công nghệ REEV tại Việt Nam, tạo thêm lựa chọn cho những khách hàng muốn chuyển sang xe điện hóa nhưng vẫn quan tâm đến khả năng di chuyển đường dài.

Volkswagen Tiguan và Tayron: Bộ đôi SUV nhập khẩu Đức chuẩn bị giao xe

Bên cạnh ID. Era 9X, Volkswagen còn chuẩn bị đưa hai mẫu SUV sử dụng động cơ xăng là Tiguan thế hệ mới và Tayron đến khách hàng Việt Nam trong tháng 11.

Volkswagen Tiguan mới

Volkswagen Tiguan thế hệ thứ ba được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 TSI, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Trong khi đó, Volkswagen Tayron là mẫu SUV 7 chỗ được định vị cao hơn Tiguan, hướng tới những gia đình cần không gian rộng rãi.

Tayron có hai lựa chọn động cơ gồm 1.4 TSI công suất 150 mã lực và 2.0 TSI công suất 265 mã lực. Phiên bản cao cấp sử dụng hệ dẫn động bốn bánh 4Motion.

Cả hai mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và đã nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 10, với kế hoạch bàn giao từ cuối tháng 11/2026.

Volkswagen Tayron là mẫu SUV 7 chỗ được định vị cao hơn Tiguan

Với Tiguan và Tayron, Volkswagen tiếp tục củng cố dải sản phẩm SUV nhập khẩu tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán tương đối cao cũng khiến bộ đôi này phải cạnh tranh bằng chất lượng hoàn thiện, trang bị và trải nghiệm vận hành thay vì lợi thế giá rẻ.

MG Urban: Xe điện mới của MG dự kiến xuất hiện cuối tháng 11

Một cái tên mới xuất hiện trong danh sách xe dự kiến ra mắt Việt Nam tháng 11 là MG Urban, mẫu hatchback thuần điện được cho là thế hệ kế tiếp của MG4.

Theo những thông tin được đăng tải ngày 10/11, lô xe MG Urban đầu tiên đã cập cảng TP.HCM, chuẩn bị cho kế hoạch giới thiệu sản phẩm trong nửa cuối tháng.

MG Urban, mẫu hatchback thuần điện được cho là thế hệ kế tiếp của MG4

So với MG4 trước đây, MG Urban được kỳ vọng có những thay đổi về thiết kế, kích thước và trang bị, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu ô tô điện phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị.

Tuy nhiên, thông tin về cấu hình chính thức, dung lượng pin, phạm vi hoạt động và giá bán tại Việt Nam vẫn cần chờ MG xác nhận.

Việc MG tiếp tục đưa sản phẩm thuần điện về Việt Nam là động thái đáng chú ý trong bối cảnh hãng vừa mở rộng danh mục xe hybrid. Dù vậy, MG Urban sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về hạ tầng sạc, mức giá và khả năng cạnh tranh trước các dòng ô tô điện đang có chỗ đứng trên thị trường.

Mazda CX-5 thế hệ mới: Được chờ đợi nhưng chưa chắc ra mắt trong tháng 11

Trong số những mẫu xe được người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba là cái tên đáng chú ý.

Theo kế hoạch từng được THACO Auto đề cập, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 11/2026. Tuy nhiên, thông tin gần đây cho thấy thời điểm mở bán có thể chuyển sang đầu năm 2027.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 11/2026

Mẫu xe này đã xuất hiện trên website Mazda Việt Nam, nhưng nhà phân phối chưa công bố đầy đủ cấu hình, giá bán và thời điểm giao xe chính thức.

So với thế hệ hiện hành, Mazda CX-5 mới có nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước và nội thất. Theo thông số quốc tế, xe dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm và có chiều dài trục cơ sở 2.815 mm.

Khoang nội thất được làm mới với màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 15,6 inch ở một số phiên bản, kết hợp những trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái nâng cấp.

Tại một số thị trường, CX-5 thế hệ mới được trang bị động cơ xăng 2.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V. Tuy nhiên, cấu hình dành riêng cho thị trường Việt Nam chưa được xác nhận.

Sự xuất hiện của CX-5 mới sẽ đặc biệt đáng chú ý bởi mẫu SUV này đang là một trong những sản phẩm chủ lực của Mazda tại Việt Nam. Theo số liệu được công bố, sau 9 tháng đầu năm 2026, CX-5 hiện hành đạt doanh số gần 12.000 xe và tiếp tục dẫn đầu nhóm crossover cỡ C.

Tuy nhiên, việc chuyển sang thế hệ mới cũng đặt Mazda trước bài toán về giá bán. Nếu mức giá tăng đáng kể so với thế hệ hiện hành, CX-5 có thể phải cạnh tranh gay gắt hơn với Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V và các mẫu SUV hybrid mới.

Xe điện hóa ngày càng đa dạng, SUV vẫn là tâm điểm cạnh tranh

Nhìn vào danh sách những mẫu xe đã ra mắt hoặc dự kiến xuất hiện trong tháng 11/2026, có thể nhận thấy hai xu hướng nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam.

Trước hết, SUV tiếp tục là kiểu xe được các hãng ưu tiên. Từ Subaru Forester Hybrid, iCaur V27, Volkswagen ID. Era 9X cho đến Tiguan, Tayron và Mazda CX-5, phần lớn các sản phẩm mới đều thuộc nhóm xe gầm cao.

Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng trong những năm gần đây, khi người mua ngày càng ưu tiên những mẫu xe có không gian rộng, vị trí ngồi cao và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Xu hướng thứ hai đáng chú ý hơn là sự đa dạng của công nghệ điện hóa.

Nếu như trước đây, thị trường chủ yếu phân biệt giữa ô tô chạy xăng và ô tô thuần điện, thì hiện nay người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn như hybrid tự sạc, mild-hybrid, plug-in hybrid hay xe điện mở rộng phạm vi hoạt động REEV.

Đặc biệt, sự xuất hiện của iCaur V27 và Volkswagen ID. Era 9X cho thấy công nghệ REEV đang được các hãng xe quan tâm khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Đây có thể trở thành một hướng đi đáng chú ý đối với những thương hiệu chưa sở hữu hệ sinh thái trạm sạc rộng khắp, bởi công nghệ REEV cho phép xe vận hành bằng mô-tơ điện nhưng vẫn sử dụng nhiên liệu xăng để bổ sung năng lượng khi cần thiết.

Tuy nhiên, việc đưa nhiều sản phẩm điện hóa ra thị trường chưa đồng nghĩa với thành công về doanh số. Khách hàng Việt Nam vẫn sẽ cân nhắc giá bán, chi phí sở hữu, hạ tầng sạc, độ bền và chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Tháng 11/2026 vì vậy không chỉ là thời điểm các hãng xe đua nhau ra mắt sản phẩm mới, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam đang chuyển dần từ giá bán và trang bị sang công nghệ truyền động, trải nghiệm sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.