Loạt ô tô mới đáng chú ý ra mắt thị trường Việt Nam tháng 11

Trong đó có một số mẫu xe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, số khác là thế hệ hoàn toàn mới hoặc phiên bản được bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm của thương hiệu. Đây đều là những mẫu xe được người tiêu dùng đánh giá cao và chờ đợi.

Mazda CX-5 thế hệ mới

Thế hệ hoàn toàn mới của mẫu SUV cỡ C động cơ đốt trong đã được "nhá hàng" từ cuối năm 2025 tại một sự kiện đại lý của Thaco Auto. Ở thời điểm đó, Mazda Việt Nam từng hé lộ kế hoạch chính thức ra mắt CX-5 thế hệ mới vào tháng 11/2026. Hiện tại, Thaco Auto cũng đã bắt đầu đăng tải các thông tin và hình ảnh của CX-5 2026 lên trang chủ của hãng.

Mazda CX-5 thuộc thế hệ thứ ba với thiết kế hiện đại hơn, trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi hơn, đồng thời kích thước xe cũng mở rộng nhằm tạo không gian thoải mái cho người sử dụng.

Mẫu xe Mazda CX-5 thế hệ mới đang được người tiêu dùng chờ đợi - Ảnh: Mazda

Chi tiết hơn, CX-5 2026 sở hữu chiều dài tổng thể 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.695 mm và trục cơ sở 2.775 mm. Như vậy, CX-5 2026 dài hơn bản hiện hành đến 100 mm, chiều rộng và chiều cao đều tăng thêm 15 mm, trục cơ sở cũng dài hơn 75 mm.

Thay đổi mạnh mẽ nhất nằm ở trong khoang nội thất. Thế hệ CX-5 mới được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước lên đến 15,6 inch. Một số tiện nghi đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng và dàn âm thanh cao cấp 12 loa Bose.

Mazda CX-5 2026 sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên đi kèm hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, công suất cực đại 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Khả năng vận hành của xe sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống mild-hybrid 24V. Xe trang bị hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, CX-5 2026 vẫn sẽ duy trì các phiên bản thuần động cơ đốt trong 2.5L.

Subaru Forester Hybrid

Nhà phân phối chính hãng Subaru Việt Nam đã chốt lịch ra mắt Forester Hybrid vào ngày 11/11. Đây là phiên bản điện hoá đang được những người tiêu dùng yêu mến thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản rất mong chờ.

Điểm nhấn của Subaru Forester Hybrid chính là hệ truyền động lai xăng điện. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng Boxer 2.5L kết hợp với motor điện cho tổng công suất hệ thống đạt khoảng 194 mã lực. Xe trang bị hộp số vô cấp điện tử e-CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD đặc trưng của Subaru.

Subaru Forester Hybrid 2026 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam giữa tháng 11/2026 - Ảnh: Subaru

Theo kết quả thử nghiệm, phiên bản Forester Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở mức 4,9 lít/100 km ngay trong môi trường giao thông đô thị.

Trên thực tế, một số đại lý Subaru cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với mẫu xe Forester Hybrid từ hồi tháng 7. Mức giá bán lẻ của mẫu SUV cỡ C điện hoá này vẫn đang được giữ kín.

Hiện tại, các phiên bản thuần xăng Subaru Forester đang có giá bán lẻ từ 1,299 - 1,399 tỷ đồng. Do đó, nhiều khả năng phiên bản Forester Hybrid sẽ có giá bán nhỉnh hơn. Mẫu xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ C, Subaru Forester Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản lai xăng điện của đối thủ như Honda CR-V e:HEV, Hyundai Tucson Hybrid và Kia Sportage Hybrid.

Volvo EX90 và ES90

Theo kế hoạch được công bố bởi nhà phân phối chính hãng Volvo Car Việt Nam, hai mẫu xe EX90 và ES90 hoàn toàn mới sẽ chính thức ra mắt thị trường vào ngày 6/11. EX90 và ES90 là hai mẫu xe thuần điện tiếp theo được Volvo phân phối tại thị trường Việt Nam, trước đó là mẫu SUV cỡ nhỏ EC40.

Mẫu SUV điện Volvo EX90 - Ảnh: Đại lý

Điểm đáng chú ý đầu tiên ở bộ đôi EX90 và ES90 là kiến trúc điện áp 800V được thiết kế để tối ưu khả năng truyền tải năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành. Nền tảng này cũng giúp rút ngắn thời gian sạc, cải thiện độ bền hệ thống pin. Khi kết hợp cùng trạm sạc DC công suất cao, EX90 và ES90 có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Bên cạnh nền tảng kiến trúc điện áp 800V, cả hai mẫu xe đều được trang bị máy tính lõi thế hệ mới với hiệu năng xử lý AI vượt trội hơn thế hệ tiền nhiệm, liên tục được nâng cấp qua công nghệ trực tuyến Over The Air (OTA).

Volvo ES90 sở hữu thiết kế phá cách nhờ đường mui vuốt dạng fastback thể thao cùng khoảng sáng gầm ấn tượng. Mẫu sedan này phù hợp với những người trân trọng sự linh hoạt: đủ lịch lãm cho những cuộc gặp gỡ thượng lưu, nhưng cũng đủ tiện nghi và tinh tế để trở thành một không gian sống thứ hai đầy thư thái cho gia đình.

Mẫu sedan hạng sang thuần điện ES90 - Ảnh: Volvo

Trong khi đó, EX90 được hãng xe đến từ Thụy Điển khẳng định là mẫu xe an toàn nhất mà Volvo từng tạo ra. Volvo EX90 đã đạt hàng loạt giải thưởng quốc tế về an toàn như xếp hạng 5 sao từ Euro NCAP, Top Safety Pick+ từ IIHS và danh hiệu Mẫu xe Sang trọng Thế giới năm 2025 do World Car Awards bình chọn.

Volkswagen ID. Era 9X, Tayron và Tiguan 2026

Điểm nhấn của mẫu SUV này chính là hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động. Đây cũng là kiểu loại xe được Bộ Xây dựng bổ sung vào danh mục ô tô điện hóa có thể được hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Volkswagen ID. Era 9X còn được chú ý bởi đang cùng với VinFast VF Wild mở ra một xu hướng tiêu dùng ô tô mới tại thị trường Việt Nam bằng loại hình truyền động điện mở rộng phạm vi EREV/REEV.

Với thiết lập truyền động EREV, mẫu SUV cỡ lớn đến từ nước Đức sử dụng hai motor điện cho công suất đầu ra đạt 510 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Mẫu xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Do là xe truyền động điện nên hộp số ở dạng một cấp. Động cơ xăng dung tích nhỏ 1.5L chỉ làm nhiệm vụ cấp điện và sạc pin cho xe.

Mẫu SUV điện mở rộng phạm vi Volkswagen ID. Era 9X - Ảnh: VW

Gói pin trên Volkswagen ID. Era 9X có dung lượng 65,2 kWh, cung cấp tầm hoạt động lên đến 1.651 km khi được đổ đầy bình xăng. Xe được hỗ trợ sạc nhanh DC giúp nạp lại 10 - 80% dung lượng pin chỉ trong 16,5 phút. Do động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ sạc pin nên mức tiêu thụ nhiên liệu của Volkswagen ID. Era 9X chỉ khoảng 4,57 lít/km theo điều kiện giao thông hỗn hợp.

Nội thất thiết kế phong cách Multi-layers. Khoang lái nổi bật với 2 màn hình có độ phân giải 2.5K cùng kích thước 15,6 inch. Đáng chú ý là trên trần xe còn gắn thêm một màn hình 3K kích thước lên đến 21,4 inch phục vụ hoạt động giải trí cho hành khách phía sau. Hàng ghế thứ hai cũng trang bị các màn hình cảm ứng đa chức năng.

Hiện tại, các đại lý Volkswagen Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với mẫu xe hoàn toàn mới ID. Era 9X. Mức giá bán lẻ của ID. Era 9X được dự đoán sẽ dưới ngưỡng 3 tỷ đồng, kế hoạch bàn giao xe cho khách hàng đặt sớm sẽ bắt đầu từ tháng 11/2026.

Bên cạnh ID. Era 9X, Volkswagen Việt Nam cho biết cũng sẽ ra mắt thêm mẫu xe hoàn toàn mới Tayron cùng thế hệ mới Tiguan 2026.

Mẫu SUV 7 chỗ ngồi hoàn toàn mới Volkswagen Tayron - Ảnh: VW

Volkswagen Tayron là mẫu xe định vị ở phân khúc SUV cỡ C 7 chỗ ngồi nhưng nhỉnh hơn Tiguan. Volkswagen Việt Nam cho biết, Tayron có hai phiên bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI, giá 1,639 tỷ đồng; bản R-Line cao cấp hơn trang bị động cơ 2.0 TSI, giá 1,939 tỷ đồng.

Cuối cùng là thế hệ hoàn toàn mới Volkswagen Tiguan 2026. Đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam của thương hiệu ô tô Đức. Mẫu xe sở hữu nhiều thay đổi về thiết kế, nền tảng khung gầm và công nghệ. Xe có hai phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ xăng 1.4 TSI, giá dự kiến lần lượt 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.