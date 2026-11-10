Loạt ô tô độ siêu độc lạ tại triển lãm xe SEMA 2026 vừa diễn ra

Diễn ra từ ngày 3-6/11 tại Las Vegas (Mỹ), SEMA Show 2026 là nơi các garage và nhà độ giới thiệu những dự án cải tạo xe với nhiều ý tưởng khác biệt. Không ít mẫu xe được thay đổi sâu về kết cấu, động cơ và ngoại hình, vượt xa những bản độ thông thường chỉ tập trung vào bodykit, mâm hay hệ thống treo.

Dưới đây là 5 chiếc ô tô độ đáng chú ý, được các trang tin ô tô quốc tế ghi nhận tại triển lãm năm nay.

Ferrari Testarossa độ 6 bánh, công suất 1.200 mã lực

Một trong những mẫu xe gây chú ý nhất tại SEMA 2026 là Ferrari F6 do Gas Monkey Garage thực hiện. Thay vì giữ nguyên thiết kế hai trục bánh như chiếc Testarossa nguyên bản, nhóm độ kéo dài thân xe, bổ sung một trục phía sau để tạo thành cấu hình 6 bánh.

Điểm đặc biệt là cả 4 bánh phía sau đều được truyền động. Tuy nhiên, đây không phải hệ dẫn động 6 bánh theo nghĩa thông thường, bởi trục bánh phía trước không nhận lực kéo.

Ferrari Testarossa độ 6 bánh, công suất 1.200 mã lực.

Không chỉ thay đổi kết cấu khung gầm, Gas Monkey Garage còn loại bỏ động cơ Ferrari nguyên bản để thay bằng máy V8 LT4 dung tích 6.2L siêu nạp của Chevrolet Corvette Z06. Theo công bố của nhóm chế tạo, động cơ này cho công suất khoảng 1.200 mã lực.

Việc sử dụng động cơ Chevrolet thay cho máy Ferrari là một trong những chi tiết gây tranh luận quanh dự án. Tuy nhiên, nhóm độ cho biết lựa chọn này hướng tới mục tiêu tăng công suất và độ tin cậy của hệ truyền động.

Với phần thân được kéo dài, hai cặp bánh phía sau kích thước lớn và động cơ V8 siêu nạp, Ferrari F6 gần như không còn giữ được tỷ lệ thiết kế quen thuộc của Testarossa. Đây cũng là một trong những mẫu xe được nhiều trang tin quốc tế lựa chọn khi điểm lại các bản độ nổi bật tại SEMA năm nay.

Mazda MX-5 gắn động cơ 13 rotor, 4 bộ tăng áp

Nếu Ferrari F6 gây chú ý bởi số lượng bánh xe thì chiếc Mazda MX-5 của nhà sáng tạo nội dung Rob Dahm lại khiến giới chơi xe bất ngờ với cụm động cơ rotary có tới 13 rotor.

Dự án được phát triển từ Mazda MX-5 thế hệ đầu tiên, mẫu roadster hai chỗ ngồi vốn có kích thước nhỏ và khoang động cơ khá hạn chế. Tuy nhiên, Rob Dahm đã đưa lên xe một cụm động cơ rotary 12 rotor cỡ lớn, đặt phía trên động cơ đơn rotor vốn đảm nhiệm việc vận hành xe.

Cụm 12 rotor do Tyson Garvin chế tạo, có dung tích 15,7 lít và được trang bị 3 bộ tăng áp. Theo thông tin từ đơn vị thực hiện, khối động cơ này từng đạt công suất khoảng 1.515 mã lực trên băng thử.

Mazda MX-5 gắn động cơ 13 rotor, 4 bộ tăng áp. Ảnh: Whichcar

Ngoài ra, chiếc MX-5 còn có một bộ tăng áp riêng cho động cơ đơn rotor phía dưới. Đây mới là động cơ thực sự truyền lực tới bánh xe, với công suất khoảng 155 kW, tương đương 208 mã lực.

Như vậy, dù được giới thiệu là Mazda MX-5 13 rotor, chiếc xe hiện không sử dụng toàn bộ 13 rotor để vận hành. Cụm 12 rotor đồ sộ phía trên chủ yếu đóng vai trò trưng bày và phô diễn khả năng chế tạo, trong khi động cơ đơn rotor phía dưới đảm nhiệm việc di chuyển.

Khối động cơ cỡ lớn cũng khiến phần đầu xe trở nên nặng nề bất thường, chiếm phần lớn tầm nhìn của người lái. Hình ảnh chiếc MX-5 nhỏ bé phải mang trên mình một cụm máy khổng lồ khiến dự án này trở thành một trong những điểm nhấn khác thường tại SEMA 2026.

McLaren 750S biến hình thành Mercedes-Benz CLK GTR

Một dự án khác gây chú ý là chiếc McLaren 750S mang tên Game Over của nhà độ S Klub LA, phối hợp cùng Slang500. Thay vì phát triển một bộ bodykit thông thường, nhóm chế tạo đã thay đổi gần như toàn bộ phần thân vỏ để chiếc siêu xe Anh quốc mang dáng dấp Mercedes-Benz CLK GTR, mẫu xe đua GT1 nổi tiếng cuối thập niên 1990.

Chiếc xe sử dụng nền tảng McLaren 750S nhưng có phần đầu kéo dài, 4 đèn pha tròn, vòm bánh xe mở rộng và cánh gió cố định cỡ lớn phía sau. Trên nóc còn xuất hiện hốc hút gió, trong khi các khe hút gió bên thân và bộ khuếch tán gió phía sau được thiết kế theo phong cách xe đua.

McLaren 750S biến hình thành Mercedes-Benz CLK GTR. Ảnh: Sklubla

Phần đuôi xe cũng được làm lại với cụm đèn lấy cảm hứng từ CLK GTR và 4 ống xả đặt chính giữa. Ngoại thất sơn đỏ kết hợp các chi tiết màu trắng, đi cùng bộ mâm HRE và lốp Toyo.

Dù ngoại hình thay đổi mạnh, hệ truyền động của chiếc xe vẫn giữ cấu hình McLaren 750S nguyên bản. Xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, công suất 740 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Suzuki Twin biến thành Nissan Skyline GT-R thu nhỏ

Ở nhóm xe cỡ nhỏ, những chiếc Suzuki Twin được biến đổi thành phiên bản thu nhỏ của Nissan Skyline GT-R R32 và R34 cũng thu hút sự chú ý tại triển lãm.

Suzuki Twin là mẫu kei car hai cửa, hai chỗ ngồi, được sản xuất tại Nhật Bản giai đoạn 2003-2005. Xe có kích thước nhỏ, thiết kế bo tròn và hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị. Tuy nhiên, thông qua bộ bodykit Pandem Pocket Bunny của hãng độ TRA Kyoto, diện mạo nguyên bản đã được thay đổi gần như hoàn toàn.

Bộ chuyển đổi sử dụng các tấm thân vỏ bằng vật liệu composite gia cường sợi, mô phỏng kiểu dáng đặc trưng của Nissan Skyline GT-R. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt, cụm đèn và cản trước mang phong cách R32 hoặc R34, trong khi thân xe được mở rộng với các vòm bánh lớn, cản sau và cánh gió riêng.

Suzuki Twin biến thành Nissan Skyline GT-R thu nhỏ. Ảnh: Autoblog

Tại SEMA 2026 có tổng cộng 4 chiếc Suzuki Twin Pocket Bunny được trưng bày với các cấu hình khác nhau. Trong đó, một chiếc mô phỏng Skyline R32 sử dụng động cơ Suzuki tăng áp, công suất được công bố khoảng 120 mã lực tại bánh xe. Một chiếc R34 khác giữ động cơ Suzuki nguyên bản nhưng được điều chỉnh hệ thống nạp và xả.

Đáng chú ý hơn, hai chiếc còn lại được nâng cấp hệ truyền động mạnh tay hơn. Một bản R32 sử dụng động cơ rotary 13B công suất công bố 400 mã lực, trong khi bản R34 trang bị động cơ Nissan SR20DET, công suất công bố khoảng 350 mã lực.

Sự đối lập giữa thân hình nhỏ bé của Suzuki Twin và kiểu dáng hầm hố của Skyline GT-R khiến những chiếc Pocket Bunny trở thành một trong những dự án xe độ có tính nhận diện cao tại SEMA năm nay.

Toyota Tacoma biến thành xe đua, đưa động cơ ra thùng hàng

Khác với những dự án tập trung vào ngoại hình, chiếc Toyota Tacoma thế hệ đầu tiên của Checkerd Sports được cải tạo theo hướng xe đua đường trường, với thay đổi đáng kể nhất nằm ở vị trí đặt động cơ.

Trên Tacoma nguyên bản, động cơ được bố trí phía trước theo cấu trúc bán tải truyền thống. Tuy nhiên, ở bản độ xuất hiện tại SEMA 2026, nhóm chế tạo đã chuyển động cơ về phía sau, đặt trong khu vực thùng hàng.

Toyota Tacoma biến thành xe đua, đưa động cơ ra thùng hàng.

Cách bố trí này khiến chiếc bán tải có diện mạo khác hẳn xe nguyên bản. Phía sau cabin xuất hiện một cụm động cơ lớn, bên trên là cánh gió cỡ lớn kéo dài gần hết chiều rộng thân xe. Phần đầu xe được giữ tương đối thấp, trong khi các chi tiết khí động học và hệ thống bánh xe được điều chỉnh theo hướng phục vụ vận hành trên đường đua.

Việc đưa động cơ ra phía sau cũng đồng nghĩa nhóm chế tạo phải thay đổi đáng kể kết cấu xe, từ giá đỡ động cơ, hệ thống truyền động đến cách phân bổ trọng lượng.

Car and Driver đánh giá đây là một trong những mẫu xe có cách cải tạo đáng chú ý tại triển lãm. Tuy nhiên, các thông số cụ thể về dung tích động cơ, công suất và hiệu năng của bản độ chưa được công bố rộng rãi.

(tổng hợp)