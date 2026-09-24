Loạt ô tô điện mới sản xuất tại Việt Nam sắp ra mắt, giá dự kiến từ 123 triệu đồng

Mức giá từ 123 triệu đồng đưa dải sản phẩm mới của TMT Group vào nhóm ô tô điện có giá tiếp cận tương đối thấp tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật, nhưng hình ảnh ban đầu cho thấy danh mục này gồm nhiều kiểu dáng, từ những mẫu mang hình thức ô tô con đến phương tiện hướng tới nhu cầu chở hàng.

TMT Group đang chuẩn bị đưa một dải ô tô điện cỡ nhỏ vào thị trường Việt Nam.

Điểm chung của các sản phẩm là kích thước nhỏ, thiết kế 4 cửa và thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp. Với đặc tính này, xe được định hướng chủ yếu cho những hành trình ngắn trong khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp hoặc các tuyến giao nhận hàng hóa.

TMT Group hiện mới hé lộ hình ảnh và định hướng sử dụng. Các thông tin như kích thước cụ thể, công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động và thời gian sạc chưa được doanh nghiệp công bố. Vì vậy, khoảng giá 123-295 triệu đồng hiện chỉ mang tính dự kiến, chưa phải giá bán chính thức.

E2 theo đuổi phong cách vuông vức với phần đầu xe tạo hình đơn giản.

Trong số các sản phẩm được hé lộ, E2, E3 và E5 là những mẫu có kiểu dáng gần với ô tô du lịch thông thường nhất. Trong đó, E2 theo đuổi phong cách vuông vức với phần đầu xe tạo hình đơn giản, mảng trang trí màu đen và cụm đèn hình chữ nhật. Tổng thể ngoại thất nhỏ gọn, trong khi cabin được bố trí theo hướng hiện đại với vô-lăng hai chấu, màn hình thông tin phía sau vô-lăng và màn hình trung tâm.

Tổng thể ngoại thất TMT E2 khá nhỏ gọn.

E3 có thiết kế mềm mại hơn. Hình ảnh do TMT Group chia sẻ cho thấy xe sử dụng tông xanh nhạt, cụm đèn phía trước tạo hình thanh thoát và cabin nổi bật với ba cửa gió điều hòa dạng tròn. Màn hình giải trí được đặt dọc ở trung tâm bảng táp-lô.

E3 có thiết kế mềm mại hơn E2.

Trong khi đó, E5 tạo dấu ấn riêng bằng cách phối màu xanh nhạt với phần mái và cột xe màu đỏ. Mẫu xe có giá nóc, đèn trước dạng tròn và khu vực đầu xe sử dụng họa tiết tổ ong. Bên trong là màn hình trung tâm kết hợp bảng hiển thị phía sau vô-lăng.

E5 tạo dấu ấn riêng bằng cách phối màu xanh nhạt với phần mái và cột xe màu đỏ.

Những đặc điểm trên mới được nhận diện từ hình ảnh giới thiệu sản phẩm, chưa thể xem là thông số hoặc trang bị chính thức. TMT Group cũng chưa công bố đầy đủ cấu hình của từng phiên bản.

Cách TMT Group xây dựng danh mục mới cho thấy hãng không chỉ nhắm tới khách hàng mua xe để đi lại hằng ngày. Các mẫu xe được định hướng cho nhiều nhu cầu, từ phương tiện cá nhân đến hoạt động kinh doanh và vận chuyển hàng hóa.

TMT E5 được trang bị giá nóc.

Đối với người dùng cá nhân, xe có thể phục vụ những hành trình quen thuộc như đi làm, đi chợ, đưa đón trẻ hoặc di chuyển trong khu dân cư. Kích thước nhỏ cũng phù hợp với những khu vực có đường sá và không gian đỗ xe hạn chế.

Ở nhóm khách hàng kinh doanh, TMT Group hướng sản phẩm tới các công việc như giao hàng, chở đơn hàng nhỏ hoặc vận chuyển trong phạm vi ngắn. Khu dân cư, cửa hàng, khu công nghiệp và các cơ sở kinh doanh được xác định là những môi trường sử dụng phù hợp.

Khoảng giá dự kiến 123-295 triệu đồng cũng cho thấy sự khác biệt khá lớn giữa các sản phẩm trong danh mục. Giá bán cuối cùng sẽ phụ thuộc vào từng mẫu xe, phiên bản, trang bị và chức năng.

Hiện các mẫu xe vẫn trong quá trình hoàn thiện. TMT Group cho biết doanh nghiệp đang tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và thực hiện những thủ tục chứng nhận chất lượng cần thiết cho từng dòng sản phẩm. Do đó, thông số cuối cùng, giá bán chính thức và thời điểm mở bán tại Việt Nam vẫn phải chờ những công bố tiếp theo.