Loạt ô tô điện hóa ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Nhiều mẫu xe mới ra mắt

Tháng 10 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam liên tục đón nhận những mẫu xe mới và phiên bản nâng cấp của các dòng xe hiện hành. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm sử dụng công nghệ điện hóa chiếm tỷ trọng lớn, trải dài từ xe hybrid tự sạc, hybrid cắm sạc đến ô tô thuần điện.

Ở phân khúc xe sang, Lexus giới thiệu ES thế hệ mới với ba phiên bản, gồm hai bản hybrid ES 350h Premium, ES 350h Luxury và bản thuần điện ES 500e. Đây cũng là lần đầu tiên dòng sedan này có phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện tại Việt Nam.

Lexus ES thế hệ mới.

Hyundai cũng đưa Palisade Hybrid về thị trường trong nước với ba phiên bản, giá bán từ 1,499-1,699 tỷ đồng. Mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 2.5L và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 334 mã lực.

Hyundai Palisade Hybrid.

Trong khi đó, MG giới thiệu ZS Hybrid+ với giá 668 triệu đồng. Đây là mẫu SUV đô thị cỡ B sử dụng động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện. Cùng thời điểm, hãng cũng ra mắt MG GT sử dụng động cơ xăng truyền thống.

MG ZS Hybrid+.

Ở nhóm xe phổ thông, BYD Sealion 5 gia nhập thị trường Việt Nam ngày 21/10. Mẫu SUV cỡ C này sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), cho phép sạc pin từ nguồn điện bên ngoài, với hai phiên bản có giá 739-789 triệu đồng.

BYD Sealion 5.

Wuling cũng mở rộng danh mục sản phẩm bằng việc giới thiệu cùng lúc 4 mẫu ô tô điện gồm Macaron, Bingo, Grango và Darion. Các mẫu xe có giá bán trải dài từ 279 - 839 triệu đồng, hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng đô thị đến gia đình có nhu cầu sử dụng MPV 7 chỗ.

Wuling Macaron.

Đến cuối tháng, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục bổ sung loạt sản phẩm điện hóa ở nhiều phân khúc. Những mẫu xe được giới thiệu gồm CLA 200 Electric chạy hoàn toàn bằng điện, GLC 350 e và E 350 e sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc. Hai dòng sedan hạng sang S-Class và Mercedes-Maybach S-Class cũng được nâng cấp với các phiên bản mild-hybrid và plug-in hybrid.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric.

Ngày 30/10, Suzuki giới thiệu XL7 Hybrid 2026 với hai phiên bản GL và GLX. Mẫu MPV 7 chỗ này tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, đồng thời được điều chỉnh thiết kế và bổ sung phiên bản có giá bán thấp hơn.

XL7 Hybrid 2026.

Bên cạnh những sản phẩm điện hóa, thị trường tháng 10 vẫn có một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống được giới thiệu hoặc nâng cấp, như Honda City và MG GT.

Doanh số hybrid tăng trưởng, các hãng xe mở rộng sản phẩm điện hóa

Việc nhiều hãng liên tục đưa xe điện hóa về Việt Nam diễn ra trong bối cảnh phân khúc này ghi nhận đà tăng trưởng doanh số. Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sức tiêu thụ xe hybrid đang có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, doanh số xe hybrid tại Việt Nam đạt 2.168 chiếc, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 56% so với tháng liền trước.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tháng 9, người Việt đã mua tổng cộng 16.057 xe hybrid, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà tăng trưởng này cho thấy xe hybrid đang dần có chỗ đứng rõ nét hơn trên thị trường ô tô trong nước. Với khả năng kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện, dòng xe này mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng muốn chuyển sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng chưa sẵn sàng sử dụng ô tô thuần điện.

Trong bối cảnh sức tiêu thụ xe hybrid liên tục tăng, việc các hãng xe mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa tại Việt Nam cũng góp phần làm phong phú lựa chọn cho người tiêu dùng, từ xe phổ thông đến các dòng xe sang.