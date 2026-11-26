Volvo EX90

Đầu tháng 11, Volvo Car Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe thuần điện mới Volvo EX90 với duy nhất phiên bản Twin Motor Performance cao nhất, có giá bán lần lượt 3,5 tỷ đồng.

Volvo EX90.

Volvo EX90 được phát triển trên kiến trúc thuần điện SPA2, kết hợp hệ thống điện áp 800V tiên tiến, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở công suất tối đa 350kW.

Tuy là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn song Volvo EX90 sở hữu thiết kế tối giản nhưng tối ưu hóa khí động học giúp xe đạt hệ số cản không khí (Cd) ấn tượng chỉ 0,29.

Được định vị là mẫu xe an toàn nhất mà Volvo từng tạo ra trong kỷ nguyên điện hóa, EX90 minh chứng bằng loạt chứng nhận và giải thưởng quốc tế danh giá: Euro NCAP 5 sao, IIHS Top Safety Pick+, World Luxury Car 2025 tại World Car Awards.

Không gian nội thất của xe nổi bật với cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV, ốp gỗ tự nhiên tích hợp đèn nền và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp kết hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, cùng chế độ âm thanh lấy cảm hứng từ phòng thu huyền thoại Abbey Road Studios.

Tại Việt Nam, Volvo EX90 Twin Motor Performance sử dụng hệ dẫn động bốn bánh AWD với hai mô-tơ điện đạt công suất tối đa 680 mã lực, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,2 giây.

Hệ thống treo khí nén hai buồng với khung gầm chủ động liên tục giám sát và điều chỉnh độ cứng giảm chấn 500 lần/giây nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành.

Chiều cao gầm xe tự động nâng hạ linh hoạt từ -20mm đến +40mm theo tốc độ và chế độ lái, tối ưu khí động học khi tăng tốc cũng như tăng khả năng kiểm soát trên các địa hình phức tạp.

Với kiến trúc điện áp 800V cùng khối pin 106kWh, Volvo EX90 đạt phạm vi di chuyển tới 625km (theo chuẩn WLTP) và sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Volvo ES90.

Volvo ES90

Cùng với EX90, Volvo cũng giới thiệu ES90 tới khách hàng Việt Nam có giá bán 2,6 tỷ đồng, thuộc phân khúc sedan hạng sang thuần điện. Xe sở hữu cấu hình năm chỗ và chiều dài trục cơ sở 3.102mm. ES90 được phát triển để mang lại không gian thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách phía sau.

Điểm nhấn nội thất nằm ở trần kính toàn cảnh đổi màu điện tử Electrochromic thông minh điều chỉnh độ xuyên sáng chủ động, điều hòa 4 vùng độc lập với bộ lọc không khí ngăn tới 95% bụi mịn PM2,5.

Phía sau vô-lăng là màn hình người lái 9-inch kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái. Trung tâm táp-lô là màn hình 14,5 inch tích hợp Google Built-in, cùng camera 360 độ hỗ trợ xe di chuyển trong không gian hẹp. Hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins 25 loa cao cấp tích hợp công nghệ Dolby Atmos với 4 chế độ không gian âm thanh cá nhân hóa (Studio, Individual Stage, Concert Hall và Abbey Road Studios).

Hệ thống treo khí nén thích ứng triệt tiêu độ rung, cốp sau mở rộng dạng fastback linh hoạt dung tích từ 442 - 922 lít kết hợp cốp trước 27 lít.

Mẫu xe sở hữu công nghệ an toàn Safe Space Technology tiên tiến. Về hệ truyền động, ES90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance dẫn động bốn bánh, pin lithium-ion dung lượng 106kWh, sản sinh công suất tối đa 680 mã lực, đạt phạm vi di chuyển lên tới 706km (WLTP).

MG Urban.

MG Urban

MG Urban là mẫu xe điện Trung Quốc mới nhất ra mắt tại Việt Nam, sở hữu kiểu dáng hatchback, cạnh tranh với các đối thủ như BYD Dolphin hay Geely EX2, có giá bán dự kiến dưới 600 triệu đồng.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.395mm, rộng 1.842mm, cao 1.549mm và chiều dài cơ sở 2.750mm.

Một số trang bị nổi bật ở ngoại thất có thể kể tới như cụm đèn chiếu sáng LED Projector, đèn hậu LED, logo phát sáng…

Bên trong khoang lái, màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12,8 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch tạo nên không gian điều khiển trực quan. Apple CarPlay và Android Auto không dây được trang bị trên cả hai phiên bản, giúp kết nối thuận tiện với thiết bị cá nhân. Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và bộ lọc không khí PM2.5 góp phần nâng cao sự thoải mái cho mọi hành khách.

Ở phiên bản Style, MG Urban được bổ sung các tiện ích như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera toàn cảnh 360 độ…

MG Urban sử dụng mô-tơ điện ở cầu trước công suất 148 mã lực (bản Go) và 158 mã lực (bản Style), đi kèm 5 chế độ lái và phanh tái sinh 4 mức. Xe có hai tùy chọn pin LFP với dung lượng 42,8kWh trên phiên bản Go và 53,9kWh trên phiên bản Style. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có phạm vi di chuyển lần lượt lên đến 435km và 530km sau mỗi lần sạc đầy.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc AC công suất 7kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 60 kW. Thời gian sạc nhanh từ 30% lên 80% khoảng 20 phút đối với phiên bản Go và 21 phút đối với phiên bản Style trong điều kiện phù hợp. Bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP68.

Porsche Cayenne Electric.

Porsche Cayenne Electric

Porsche Cayenne Electric ra mắt ngày 21/11 tại Việt Nam với hai kiểu dáng SUV và SUV Coupe.

Trong đó, Cayenne Electric bản tiêu chuẩn có giá 4,72 tỷ đồng, bản S giá 4,93 tỷ đồng và bản Turbo giá 6,32 tỷ đồng. Với kiểu dáng Coupe, giá bán tương ứng là 4,82 tỷ đồng, 5,04 tỷ đồng và 6,41 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trên Cayenne Electric nằm ở khả năng vận hành. Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ thống hai động cơ điện, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, nhưng có sự khác biệt đáng kể về công suất.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có công suất 408 mã lực, tăng lên 442 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Khả năng tăng tốc 0-100km/giờ mất 4,8 giây. Cayenne S có công suất 543 mã lực, có thể đạt 666 mã lực với Launch Control, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 3,8 giây.

Cao nhất là phiên bản Cayenne Turbo với công suất tối đa 857 mã lực, có thể đạt tới 1.156 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Nhờ đó, mẫu SUV nặng hơn 2,5 tấn có thể tăng tốc 0-100km/giờ trong 2,5 giây, 0-200km/giờ trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260km/giờ.

Về khả năng di chuyển, Cayenne Electric có phạm vi hoạt động tối đa 643km ở kiểu dáng SUV và 661km ở bản Coupé. Với Cayenne S, các con số tương ứng là 653km và 669km, trong khi Cayenne Turbo đạt 624km và 637km.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400kW. Trong điều kiện phù hợp, pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút.